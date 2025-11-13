NEWS

Gewehr manipuliert? Skandal in Frankreichs Biathlon-Team

Eine französische Biathletin soll das Gewehr einer Teamkollegin manipuliert haben.

Gewehr manipuliert? Skandal in Frankreichs Biathlon-Team Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Riesenwirbel rund um Frankreichs Biathletinnen!

Laut dem französischen Portal "Dicodusport" soll es Ende der vergangenen Saison zu einem handfesten Skandal gekommen sein.

Jugendolympiasiegerin Jeanne Richard (23) soll das Gewehr von Teamkollegin Oceane Michelon (23) manipuliert haben. Dabei soll sie in flagranti von einer weiteren Teamkollegin, Justine Braisaz-Bouchet, erwischt worden sein.

Nicht der erste Skandal

Offizielle Konsequenzen zog die Causa nicht nach sich – der Fall soll intern aufgearbeitet worden sein. Allerdings fehlte Richard aus unbekannten Gründen zu Beginn der Sommervorbereitung.

Es ist nicht der erste Skandal rund um Frankreichs Biathletinnen. Erst im Oktober wurde die zehnfache Weltmeisterin Julia Simon wegen Kreditkartenbetrugs an Justine Braisaz-Bouchet und einem weiteren Teammitglied schuldig gesprochen.

Sie wurde zu drei Monaten Haft auf Bewährung sowie einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt. Vom französischen Verband wurde sie nur für einige Wochen vom Trainingsbetrieb und der Teilnahme an den ersten Weltcuprennen im schwedischen Östersund ausgeschlossen. An Olympia 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo darf Simon teilnehmen.

Mehr zum Thema

Das ist der neue Trainer-"Kapazunder" der Graz99ers

Das ist der neue Trainer-"Kapazunder" der Graz99ers

ICE Hockey League
Bangen um Abnahme des umgebauten Olympia-Eiskanals in Igls

Bangen um Abnahme des umgebauten Olympia-Eiskanals in Igls

Winter-Mix
KAC beendet Linzer Siegesserie, Pustertal zieht davon

KAC beendet Linzer Siegesserie, Pustertal zieht davon

ICE Hockey League
1
Chancenlos! Salzburg geht gegen Ingolstadt in CHL unter

Chancenlos! Salzburg geht gegen Ingolstadt in CHL unter

Champions Hockey League
1
Erkämpfter Heimerfolg! HCI bezwingt die Pioneers in der Overtime

Erkämpfter Heimerfolg! HCI bezwingt die Pioneers in der Overtime

ICE Hockey League
Kein Trainereffekt! Capitals unterliegen auch in Budapest

Kein Trainereffekt! Capitals unterliegen auch in Budapest

ICE Hockey League
2
ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit KAC - Linz

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit KAC - Linz

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport Biathlon Julia Simon Justine Braisaz-Bouchet Betrug Jeanne Richard FFS