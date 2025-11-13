Gewehr manipuliert? Skandal in Frankreichs Biathlon-Team

Riesenwirbel rund um Frankreichs Biathletinnen!

Laut dem französischen Portal "Dicodusport" soll es Ende der vergangenen Saison zu einem handfesten Skandal gekommen sein.

Jugendolympiasiegerin Jeanne Richard (23) soll das Gewehr von Teamkollegin Oceane Michelon (23) manipuliert haben. Dabei soll sie in flagranti von einer weiteren Teamkollegin, Justine Braisaz-Bouchet, erwischt worden sein.

Nicht der erste Skandal

Offizielle Konsequenzen zog die Causa nicht nach sich – der Fall soll intern aufgearbeitet worden sein. Allerdings fehlte Richard aus unbekannten Gründen zu Beginn der Sommervorbereitung.

Es ist nicht der erste Skandal rund um Frankreichs Biathletinnen. Erst im Oktober wurde die zehnfache Weltmeisterin Julia Simon wegen Kreditkartenbetrugs an Justine Braisaz-Bouchet und einem weiteren Teammitglied schuldig gesprochen.

Sie wurde zu drei Monaten Haft auf Bewährung sowie einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt. Vom französischen Verband wurde sie nur für einige Wochen vom Trainingsbetrieb und der Teilnahme an den ersten Weltcuprennen im schwedischen Östersund ausgeschlossen. An Olympia 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo darf Simon teilnehmen.