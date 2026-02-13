NEWS

TV-Quoten: Diese Olympia-Bewerbe hatten die meisten Zuseher

Zwei Ski-Alpin-Rennen haben die Nase vorne. Bei den Snowboardern gibt es einen neuen Rekord.

TV-Quoten: Diese Olympia-Bewerbe hatten die meisten Zuseher Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Rund eine Woche nach Start der Olympischen Winterspiele in Italien hat nach wie vor die Abfahrt der Männer im ORF-Quotenrennen die Nase vorne.

Sie ging am Samstag (7. Februar) über die Bühne und bescherte dem öffentlich-rechtlichen Medienhaus eine Durchschnittsreichweite von 1,11 Mio. Zuseherinnen und Zusehern.

Frauen-Abfahrt fast gleichauf

Knapp dahinter landete die Abfahrt der Frauen am Folgetag mit im Schnitt 1,08 Mio. Personen, die auf ORF 1 das Rennen verfolgten.

In beiden Fällen sahen schon seit mehreren Olympischen Spielen nicht mehr so viele Leute bei den Abfahrtsbewerben im ORF zu.

Bestwert seit zwölf Jahren

Das vorläufige Podest komplettiert der Snowboard-Big-Air-Bewerb der Frauen, den sich 866.000 Zuschauer zur besten Sendezeit am Montagabend nicht entgehen ließen - ein Rekord für einen Snowboard-Bewerb im ORF seit 2014.

Aber auch weitere Sportarten wie Skispringen (Normalschanze Männer, 814.000 Zuseher) und Rodeln (Einsitzer Männer, 679.000 Zuseher) schafften es weit nach oben im Reichweitenranking.

