Tochter zweier Ski-Stars beendet mit 21 ihre Karriere

"Das hier bricht mir das Herz..." Mit diesen Worten beginnt Angelina Salzgeber das Instagram-Posting, in dem sie das Ende ihrer Ski-Karriere bekanntgibt.

Mit nur 21 Jahren verkündet die Tochter der ehemaligen Ski-Stars Anita Wachter und Rainer Salzgeber ihren Rücktritt.

"Als kleines Mädchen träumte ich davon, so zu werden wie meine Eltern – erfolgreiche Skirennläufer mit einer Leidenschaft, die jeden Berg zum Leuchten brachte, den sie berührten. Ihre Hingabe und ihre Erfolge haben mich von Anfang an inspiriert. Ich wollte immer Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Weltcup-Fahrerin werden – aber manche Entscheidungen liegen nicht in unserer Hand. Zurück bleibt ein Gefühl von Schmerz und Enttäuschung. Skifahren war für mich immer mehr als nur ein Sport. Es ist ein Teil meiner Familie, meiner Identität und meines Lebens", schreibt Angelina Salzgeber.

"Oft wurde ich nur nach meinem Namen beurteilt..."

Sie habe alles für den Sport gegeben, nur sei es aber an der Zeit, einen Schritt zurückzutreten. Über die Gründe dafür schreibt Salzgeber:

"Oft wurde ich nur nach meinem Namen beurteilt, anstatt als Mensch gesehen, der ich wirklich bin. Vielleicht hatte ich nicht immer die Unterstützung aller. Vielleicht habe ich manchmal selbst den Glauben an mich verloren", so die 21-Jährige. "Aber das heißt nicht, dass ich aufgebe. Es bedeutet, dass ich mich für einen anderen Weg entscheide." Es sei jetzt an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Salzgeber war in ihrer aktiven Zeit im Europacup und auf FIS-Ebene unterwegs, in den Weltcup schaffte sie es nicht. Auch ihre um zwei Jahre ältere Schwester Amanda ist Skifahrerin.

