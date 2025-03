Tiefe Trauer! Italienisches Ski-Talent verstirbt nach Unfall

presented by

Eine Tragödie trug sich bei einem Skirennen am italienischen Monte Zoncolan zu.

Wie am Montag bekannt wurde, stürzte Nachwuchs-Athlet Marco Degli Uomini beim Einfahren bei einem Sprung über 40 Meter schwer und erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der erst 18-Jährige landete in den Fangnetzen und zog sich dabei mehrere Frakturen an den Beinen und am Handgelenk zu. Medienberichten zufolge soll der Speed-Spezialist zunächst sogar noch ansprechbar gewesen sein und seine Mutter telefonisch über seinen Gesundheitszustand informiert haben.

Italienischer Verband trauert um weiteres Talent

Im Krankenhaus verschlimmerte sich sein Zustand jedoch zunehmend, weshalb Degli Uomini schließlich seinen Verletzungen erlag.

Alle Beteiligten waren schockiert über die traurigen Nachrichten, so schrieb sein Skiklub Monte Dauda auf Instagram: "Danke für dein riesiges Herz, danke für deine Aufrichtigkeit, danke für die Loyalität und Fairness... Du wirst immer bei uns bleiben".

Nach dem Tod von Matilde Lorenzi, die am Schnalser Gletscher bei einem Sturz im Training verunglückte, trauert der italienische Skiverband nun um den nächsten Nachwuchsathleten.