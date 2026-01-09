NEWS

Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Adelboden

Am Samstag steht in Adelboden der traditionelle Riesentorlauf am Programm. Die wichtigsten Startnummern für den großen Klassiker.

Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Adelboden Foto: © GEPA
Am Samstag geht in Adelboden der traditionelle Riesentorlauf der Männer kurz nach Jahrewechsel über die Bühne. Der erste Durchgang startet um 10:30, der zweite Durchgang dann um 13:30 (zum Liveticker >>>).

Das Rennen eröffnet der Brasilianer Lucas Braathen, danach kommen die Schweizer Tumler und Meillard. Der zuletzt sehr formstarke Stefan Brennsteiner fährt als erster Österreicher mit Startnummer 5. Gleich danach geht Marco Schwarz ins Rennen, ehe sich mit der 7 Top-Favorit Marco Odermatt aus dem Starthaus stößt.

Die weiteren Österreicher: Raphael Haaser mit 16, Patrick Feurstein mit 17, Joshua Sturm mit 33, Lukas Feurstein mit 43, Manuel Feller mit 52, Noel Zwischenbrugger mit 69.

Die Startliste im Überblick:

Adelboden legendär: Marcel Hirscher als Rekordsieger am Chuenisbärgli

Ski-Weltcup: Das Programm für Zauchensee und Adelboden

Adelboden legendär: Hirscher als Rekordsieger am Chuenisbärgli

Brennsteiner gegen Odermatt auch in Adelboden das große Duell

Hirscher lässt gesamte Saison aus!

Die Startnummern für die Abfahrt in Zauchensee

Hirschers radikal ehrlicher Rückzieher

Alles bereit: Hahnenkammrennen bestehen Schneekontrolle

