Am Samstag geht in Adelboden der traditionelle Riesentorlauf der Männer kurz nach Jahrewechsel über die Bühne. Der erste Durchgang startet um 10:30, der zweite Durchgang dann um 13:30 (zum Liveticker >>>).

Das Rennen eröffnet der Brasilianer Lucas Braathen, danach kommen die Schweizer Tumler und Meillard. Der zuletzt sehr formstarke Stefan Brennsteiner fährt als erster Österreicher mit Startnummer 5. Gleich danach geht Marco Schwarz ins Rennen, ehe sich mit der 7 Top-Favorit Marco Odermatt aus dem Starthaus stößt.

Die weiteren Österreicher: Raphael Haaser mit 16, Patrick Feurstein mit 17, Joshua Sturm mit 33, Lukas Feurstein mit 43, Manuel Feller mit 52, Noel Zwischenbrugger mit 69.