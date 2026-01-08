"Nicht am Limit": Vonn geht vor Olympia kein Risiko ein

Rennen auf österreichischem Boden sind Lindsey Vonn immer gut gelegen. In Altenmarkt-Zauchensee stand die US-Skigröße sieben Mal auf dem Podest, vier Siege waren darunter. Für einen neuerlichen Erfolg will die 41-Jährige am kommenden Wochenende nicht alles riskieren, der Fokus gilt klar den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo.

"Ich warte auf Februar. Ich habe trainiert, ich bin schnell, aber ich bin nicht am Limit", sagte sie vor dem Weltcup-Speeddoppel am Wochenende.

Für sie sei wichtig, ins Ziel zu kommen und im Februar gesund zu sein. "Ich weiß, dass ich schneller fahren kann. Aber das macht jetzt keinen Sinn für mich. Ich habe das so oft gemacht, hoffentlich bin ich in meinem Alter klüger", sagte sie und machte deutlich, nicht erst in Sturzgefahr geraten zu wollen.

In diesem Winter ist Vonn die fünf Speedrennen in St. Moritz und Val d'Isere gefahren, die gewaltige Bilanz von einem Sieg, einem zweiten, zwei dritten und einem vierten Rang steht zu Buche. Sie führt im Abfahrtsweltcup und ist in der Super-G-Wertung Dritte.

Besondere Erinnerungen an Zauchensee

In Zauchensee sprach Vonn nach dem ersten Training (3,30 Sek. zurück) mit belegter Stimme, meinte aber, es klinge schlimmer, als es sei. "Gestern habe ich zehn, zwölf Stunden geschlafen. Heute geht es deutlich besser. Es ist nicht so schlimm wie das, was die Amerikanerinnen in Val d'Isere hatten, aber ich bin nicht hundertprozentig fit."

Sie sei mit der Fahrt ganz zufrieden, hoffe, für das Wochenende aber auf weniger Gegenwind. "Vom Skifahren her passt es. Das ist eine super Strecke für mich."

Vonn hat ganz besondere Erinnerungen an Zauchensee. Am 9. Jänner 2016 gewann sie die Abfahrt und egalisierte mit dem damals 36. Abfahrtssieg die Bestmarke von Österreichs Grand Dame.

"Annemarie Moser-Pröll hat mir die Trophäe gegeben. Ich habe ihren Rekord geschlagen. Das war wirklich ein cooler Moment in meinem Leben."