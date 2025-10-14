Bittere Nachrichten für Emilia Herzgsell!

Aufgrund einer schweren Knieverletzung, die sie sich im Training zugezogen hat, fällt die Salzburger Skifahrerin für den Rest der Saison aus. Sie wurde bereits operiert.

Die 20-Jährige wurde 2025/26 in den C-Kader des ÖSV selektiert.

"Definitiv nicht der Saisonstart, von dem ich geträumt habe", schreibt Herzgsell auf "Instagram".