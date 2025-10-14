NEWS

Saison-Aus für ÖSV-Nachwuchsathletin

Die Ski-Saison 2025/26 hat sich das junge Talent anders vorgestellt. Mit einer Knieverletzung fällt die Speedfahrerin aus.

Saison-Aus für ÖSV-Nachwuchsathletin Foto: © GEPA
Bittere Nachrichten für Emilia Herzgsell!

Aufgrund einer schweren Knieverletzung, die sie sich im Training zugezogen hat, fällt die Salzburger Skifahrerin für den Rest der Saison aus. Sie wurde bereits operiert.

Die 20-Jährige wurde 2025/26 in den C-Kader des ÖSV selektiert.

"Definitiv nicht der Saisonstart, von dem ich geträumt habe", schreibt Herzgsell auf "Instagram".

Wintersport Ski Alpin