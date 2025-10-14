NEWS
Saison-Aus für ÖSV-Nachwuchsathletin
Die Ski-Saison 2025/26 hat sich das junge Talent anders vorgestellt. Mit einer Knieverletzung fällt die Speedfahrerin aus.
Bittere Nachrichten für Emilia Herzgsell!
Aufgrund einer schweren Knieverletzung, die sie sich im Training zugezogen hat, fällt die Salzburger Skifahrerin für den Rest der Saison aus. Sie wurde bereits operiert.
Die 20-Jährige wurde 2025/26 in den C-Kader des ÖSV selektiert.
"Definitiv nicht der Saisonstart, von dem ich geträumt habe", schreibt Herzgsell auf "Instagram".