NEWS
Olympiasieger im Babyglück
Der 41-Jährige wurde vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Vater.
Bei den Olympischen Spielen vor 16 Jahren in Vancouver feierte Giuliano Razzoli mit der Goldmedaille im Slalom seinen größten sportlichen Erfolg.
Während der diesjährigen Spiele hat der 41-Jährige aber ganz andere Dinge im Kopf.
Razzoli, der vor etwa zwei Jahren als Skirennläufer zurücktrat, darf sich über die Geburt seines zweiten Sohnes - Riccardo - freuen. Mit seiner Frau Elisa hat Razzoli bereits einen knapp zweijährigen Bub.