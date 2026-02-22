NEWS

Olympiasieger im Babyglück

Der 41-Jährige wurde vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Vater.

Olympiasieger im Babyglück Foto: © GEPA
Bei den Olympischen Spielen vor 16 Jahren in Vancouver feierte Giuliano Razzoli mit der Goldmedaille im Slalom seinen größten sportlichen Erfolg.

Während der diesjährigen Spiele hat der 41-Jährige aber ganz andere Dinge im Kopf.

Razzoli, der vor etwa zwei Jahren als Skirennläufer zurücktrat, darf sich über die Geburt seines zweiten Sohnes - Riccardo - freuen. Mit seiner Frau Elisa hat Razzoli bereits einen knapp zweijährigen Bub.

