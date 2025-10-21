NEWS

Odermatt trifft wichtige Zukunftsentscheidung

Damit dürfte klar sein, dass der Schweizer Superstar seine Karriere noch einige Jahre fortsetzen wird.

Odermatt trifft wichtige Zukunftsentscheidung
Textquelle: © LAOLA1.at/APA
Kommentare

Rechtzeitig vor Beginn der neuen Ski-Weltcup-Saison am Sonntag in Sölden (10.00/13.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) trifft Superstar Marco Odermatt eine wichtige Zukunftsentscheidung.

Der Schweizer verlängert den Vertrag mit seiner Ski-Firma Stöckli vorzeitig bis 2030.

"Stöckli ist wie eine Familie. Ich weiß, dass ich mich jederzeit auf das Material und die Menschen dahinter verlassen kann", sagt der Nidwalder in einer Aussendung vom Dienstag.

Damit scheint auch klar, dass der seit Kurzem 28-Jährige seine Karriere noch einige Jahre fortsetzen will. 2023 wäre er 33 Jahre alt.

Odermatt: "Das werde ich nicht mehr 10 Jahre so machen" >>>

Odermatt vertraut weiter auf Carbon-Elemente

Seine Schuhe bezieht Odermatt von der Firma Salomon. Dass der Ski-Weltverband FIS die auch vom Schweizer verwendeten Carbon-Platten an den Schienbeinen aufgrund des erhöhten Verletzungsrisikos per Regel untersagt hat, ist für ihn kein Thema.

Er habe mit seinem Schuh-Ausrüster "eine gute Lösung gefunden", verrät Odermatt. Konkret ist der Schienbeinschutz nun direkt in den Schuh integriert - das ist unter der neuen Vorschrift erlaubt.

Abfahrts-Stars in Wien! Filmpremiere - die besten Bilder

Slideshow starten

14 Bilder

Mehr zum Thema

Marco Odermatt: "Das werde ich nicht mehr 10 Jahre so machen"

Marco Odermatt: "Das werde ich nicht mehr 10 Jahre so machen"

Ski Alpin
Entscheidung gefallen: Marcel Hirscher fehlt in Sölden

Entscheidung gefallen: Marcel Hirscher fehlt in Sölden

Ski Alpin
7
Vorjahressieger verpasst Saisonauftakt in Sölden

Vorjahressieger verpasst Saisonauftakt in Sölden

Ski Alpin
Liensberger im RTL: "Habe gezeigt, dass da viel mehr drin ist"

Liensberger im RTL: "Habe gezeigt, dass da viel mehr drin ist"

Ski Alpin
Zeitplan für den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden 2025

Zeitplan für den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden 2025

Ski Alpin
Assinger reagiert auf Kritik: "Ist ja kein Kindergeburtstag"

Assinger reagiert auf Kritik: "Ist ja kein Kindergeburtstag"

Ski Alpin
7
So steht es um die letzten vier AlpsHL-Teams aus Österreich

So steht es um die letzten vier AlpsHL-Teams aus Österreich

Eishockey
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Marco Odermatt Alpiner Ski-Weltcup