Rechtzeitig vor Beginn der neuen Ski-Weltcup-Saison am Sonntag in Sölden (10.00/13.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) trifft Superstar Marco Odermatt eine wichtige Zukunftsentscheidung.

Der Schweizer verlängert den Vertrag mit seiner Ski-Firma Stöckli vorzeitig bis 2030.

"Stöckli ist wie eine Familie. Ich weiß, dass ich mich jederzeit auf das Material und die Menschen dahinter verlassen kann", sagt der Nidwalder in einer Aussendung vom Dienstag.

Damit scheint auch klar, dass der seit Kurzem 28-Jährige seine Karriere noch einige Jahre fortsetzen will. 2023 wäre er 33 Jahre alt.

Odermatt: "Das werde ich nicht mehr 10 Jahre so machen" >>>

Odermatt vertraut weiter auf Carbon-Elemente

Seine Schuhe bezieht Odermatt von der Firma Salomon. Dass der Ski-Weltverband FIS die auch vom Schweizer verwendeten Carbon-Platten an den Schienbeinen aufgrund des erhöhten Verletzungsrisikos per Regel untersagt hat, ist für ihn kein Thema.

Er habe mit seinem Schuh-Ausrüster "eine gute Lösung gefunden", verrät Odermatt. Konkret ist der Schienbeinschutz nun direkt in den Schuh integriert - das ist unter der neuen Vorschrift erlaubt.