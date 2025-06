Nach Horror-Sturz: So steht es um Ski-Ass Brignone

Vor rund zwei Monaten hielt die Skiwelt vor Schreck den Atem an.

Nur wenige Tage nach dem Gewinn des Gesamtweltcups kam Federica Brignone bei den italienischen Ski-Meisterschaften in Val di Fassa schwer zu Sturz.

Dabei zog sich "Fede" eine mehrfache Fraktur des Schienbeinplateaus und des Wadenbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss zu (Alle Infos >>>).

Reha schlägt gut an

Der danach beginnende Wettlauf gegen die Zeit, um Anfang Februar für die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo fit zu sein, scheint es nun jedoch gut mit der 34-Jährigen zu meinen.

Denn wie am Dienstagabend bekanntwurde, schlägt die intensive Reha gut an, sodass das lädierte Bein stabil ist und keine weitere Operation für die Italienerin von Nöten sein dürfte.

"Es sind schon zwei Monate vergangen, und sie sind schnell vergangen. Es gab hier jeden Tag so viel zu tun, aber ich habe das Gefühl, ich stehe erst am Anfang meiner Reise. Ich habe alle medizinischen Ratschläge sorgfältig befolgt und werde jetzt langsam etwas ungeduldig - was bedeutet, dass es besser wird", erklärt Brignone.

Die 20 Frauen mit den meisten Rennen im Skiweltcup