Giovanni Franzoni widmete seine gewonnene Silber-Medaille in der Olympia-Abfahrt seinem im September verstorbenen Freund Matteo Franzoso.

Er erklärte danach, ein Tattoo in Gedenken an ihn gestochen zu haben. Schon nach seinem Podestplatz in Gröden Mitte Dezember sagte Franzoni über seinen verstorbenen Ski-Kollegen: "Er ist wie mein älterer Bruder, ich werde für den Rest meines Lebens für ihn fahren."

Franzosos leiblichem Bruder passt das nicht. "Jemand hat behauptet, Matteos Bruder zu sein. Ich bin sein einziger Bruder. Ich war an der Beerdigung, jemand anders nicht. Das ist sehr egoistisch und respektlos", äußerte sich Michele Franzoso auf Instagram.

Franzoni-Zwilling verteidigt Giovanni

Dort verteidigte Alessandro Franzoni, Giovannis Zwillingsbruder, die Aussagen seines Bruders. Es gehe nicht um Aufmerksamkeit, sondern darum, sich an Matteo zu erinnern und ihn zu feiern. "Gibt es einen besseren Moment dafür als Siege?"

Giovanni wolle die Ziele erreichen, von denen er gemeinsam mit Matteo geträumt habe. "Damit bringt er Matteo zwar nicht zurück, aber er kann auf die beste Weise in Erinnerung bleiben." Michele Franzoso hingegen zeige mit dem Finger auf einen Sportler, um ihm die Schuld zu geben. Er solle sich darüber freuen, was Giovanni geleistet habe, so Franzonis Bruder. "Stattdessen verursachen Sie noch mehr Schmerz und Wut."

Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2026 >>>