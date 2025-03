Fix: ÖSV-Männer bekommen neuen Speed-Trainer

presented by

Andreas Evers folgt auf Sepp Brunner als Speed-Trainer der österreischen Ski-Männer.

Das verkündet der ÖSV via Pressemitteilung. Der künftige Ex-Trainer Brunner geht mit Saisonende in Pension, Evers übernimmt also ab dem kommenden Winter das Amt von Brunner.

Von 1999 bis 2012 war Evers in verschiedenen Funktionen beim Weltcupteam der ÖSV-Männer tätig. Im Anschluss trainierte der gebürtige Flachauer das Männer-Abfahrtsteam der USA. Darauf folgten Trainer-Stationen in Liechtenstein und beim DSV.

"Für mich schließt sich in gewisser Weise ein Kreis", erklärt Evers. Für den 57-Jährigen sei das Engagement beim ÖSV eine "sehr spannende Aufgabe": "Ich bin überzeugt, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Wir müssen genau analysieren und werden hart arbeiten, um so schnell wie möglich in die Erfolgsspur zurückzukehren."