    Ex-Ski-Star soll Meissnitzer-Nachfolgerin beim ORF werden

    Eine prominente österreichische Ex-Skifahrerin soll in Zukunft öfters im TV zu sehen sein.

    Ex-Ski-Star soll Meissnitzer-Nachfolgerin beim ORF werden Foto: © GEPA
    ORF-Co-Kommentatorin Alexandra Meissnitzer verabschiedete sich im Sommer nach 17 Jahren vom österreichischen Staatsfunk zur FIS.

    Zunächst hieß es, dass bei den Ski-Übertragungen vermehrt auf die Expertise der beiden ehemaligen Rennläuferinnen Niki Hosp und Nici Schmidhofer zurückgegriffen wird.

    Laut einem "oe24"-Artikel soll nun aber auch Marlies Raich mehr Bildschirm-Präsenz bekommen. Die 44-jährige Salzburgerin kam bislang immer nur beim Nacht-Slalom in der Flachau zum Einsatz.

    Zweifache Weltmeisterin und 37-fache Weltcup-Siegerin

    Raich ist zweifache Weltmeisterin und dreifache Gewinnerin einer Olympischen Silbermedaille. Sie gewann in ihrer Karriere 37 Weltcuprennen, davon alleine 35 Slaloms.

    Seit 2015 ist sie mit dem ehemaligen Gesamtweltcup-Gewinner Benjamin Raich verheiratet, der ebenfalls für den ORF als Experte tätig ist. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder.

    Kommentare