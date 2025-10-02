Ex-Ski-Star soll Meissnitzer-Nachfolgerin beim ORF werden

ORF-Co-Kommentatorin Alexandra Meissnitzer verabschiedete sich im Sommer nach 17 Jahren vom österreichischen Staatsfunk zur FIS.

Zunächst hieß es, dass bei den Ski-Übertragungen vermehrt auf die Expertise der beiden ehemaligen Rennläuferinnen Niki Hosp und Nici Schmidhofer zurückgegriffen wird.

Laut einem "oe24"-Artikel soll nun aber auch Marlies Raich mehr Bildschirm-Präsenz bekommen. Die 44-jährige Salzburgerin kam bislang immer nur beim Nacht-Slalom in der Flachau zum Einsatz.

Zweifache Weltmeisterin und 37-fache Weltcup-Siegerin

Raich ist zweifache Weltmeisterin und dreifache Gewinnerin einer Olympischen Silbermedaille. Sie gewann in ihrer Karriere 37 Weltcuprennen, davon alleine 35 Slaloms.

Seit 2015 ist sie mit dem ehemaligen Gesamtweltcup-Gewinner Benjamin Raich verheiratet, der ebenfalls für den ORF als Experte tätig ist. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder.

