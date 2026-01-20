"Es ist wunderbar" - Brignone glänzt bei Comeback

Nach ihrem Sturz Anfang April 2025 bei den italienischen Meisterschaften ist Frederica Brignone zurück im Weltcup - und wie!

Nach dem doppelten Bruch des Schien- und Wadenbeins inklusive Riss des Kreuzbandes geht sie am Kronplatz erstmals wieder an den Start.

Im ersten Durchgang fährt sie bereits auf Rang sieben und meint danach gegenüber dem "ORF": "Ich bin sehr zufrieden aber es war nicht so einfach. Es war langsam und sehr drehend. Am Start war ich sehr fokussiert aber auch gestresst. Bis zur ersten Zwischenzeit konnte ich nicht gut atmen."

Das Ziel für den zweiten Durchgang ist laut ihrer Aussage "schneller und entspannter zu sein".

"Brauche mehr Training"

Das gelingt ihr. Im Finale macht sie einen Platz gut und wird schlussendlich Sechste. "Es ist ein sehr guter Tag, es ist wunderbar. Aber ich brauche mehr Training, ich muss noch schneller fahren", gibt Brignone nach dem zweiten Durchgang ehrgeizig von sich.

Dazu ergänzt sie im Hinblick auf Cortina: "Ich bin wirklich froh, vor Olympia zumindest ein Rennen bestritten zu haben. Ich habe nicht gewusst, wie mein Körper reagiert." Die Italienerin hat erst 13 Schneetrainings in den Beinen.

In den nächsten Tagen wolle Brignone mit dem Speedteam in Cortina trainieren. Beim Riesentorlauf in Spindleruv Mlyn wird sie nicht an den Start gehen.

Scheib nicht überrascht von Leistung

Julia Scheib zeigt sich nach ihrem Sieg über die Leistung von Brignone nicht überrascht: "Sie hat schon sehr viel gewonnen, sie weiß, wie das Rennfahren geht", außerdem habe sie sie letzte Woche im Training bereits fahren gesehen.

Für die Olympischen Spiele, die die Italienerin als oberstes Ziel nennt, sieht Scheib bereits eine große Konkurrentin in ihr: "Für Cortina müssen wir uns sicher warm anziehen", betont sie.

