NEWS

Ski LIVE: Super-G der Frauen in Crans Montana

Nach der Absage der Abfahrt am Freitag starten die Ski-Frauen im WM-Ort von 2027 einen neuen Versuch. Der Super-G im LIVE-Ticker:

Ski LIVE: Super-G der Frauen in Crans Montana Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für die Speed-Frauen steht heute in Crans Montana das letzte Rennen vor den Olympischen Spielen am Programm. Startzeit für den Super-G ist um 11:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Den letzten Super-G im italienischen Tarvisio konnte die Deutsche Emma Aicher für sich entscheiden. Mit 27 Hundertsteln Rückstand lag die am Freitag heftig gestürzte Lindsey Vonn auf Rang zwei. Dritte wurde die Tschechin Ester Ledecka.

Mirjam Puchner belegte dabei als beste Österreicherin den neunten Rang. Mit Cornelie Hütter, Nina Ortlieb und Ariena Rädler schafften es drei weitere ÖSV-Speedfahrerinnen in die Top 20.

Der Super-G im LIVE-Ticker:

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (SUI)
#19 - Michaela Dorfmeister (AUT)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Die Startliste für den Super-G der Frauen in Crans-Montana

Die Startliste für den Super-G der Frauen in Crans-Montana

Ski Alpin
Chaos-Abfahrt in Crans-Montana abgebrochen!

Chaos-Abfahrt in Crans-Montana abgebrochen!

Ski Alpin
8
Die Startliste für die Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Die Startliste für die Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Ski Alpin
Nach Sturz: Lindsey Vonn meldet sich zu Wort

Nach Sturz: Lindsey Vonn meldet sich zu Wort

Ski Alpin
9
Verkürzte Strecke bei Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Verkürzte Strecke bei Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Ski Alpin
Hütter über Abbruch in Crans-Montana: "Verstehe ich nicht"

Hütter über Abbruch in Crans-Montana: "Verstehe ich nicht"

Ski Alpin
14
Olympia in Gefahr? Vonn stürzt heftig in Crans-Montana

Olympia in Gefahr? Vonn stürzt heftig in Crans-Montana

Ski Alpin
5

Kommentare

Super-G Super-G-Weltcup Crans Montana Lindsey Vonn Sofia Goggia Cornelia Hütter Mirjam Puchner Alice Robinson