Für die Speed-Frauen steht heute in Crans Montana das letzte Rennen vor den Olympischen Spielen am Programm. Startzeit für den Super-G ist um 11:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Den letzten Super-G im italienischen Tarvisio konnte die Deutsche Emma Aicher für sich entscheiden. Mit 27 Hundertsteln Rückstand lag die am Freitag heftig gestürzte Lindsey Vonn auf Rang zwei. Dritte wurde die Tschechin Ester Ledecka.

Mirjam Puchner belegte dabei als beste Österreicherin den neunten Rang. Mit Cornelie Hütter, Nina Ortlieb und Ariena Rädler schafften es drei weitere ÖSV-Speedfahrerinnen in die Top 20.

Der Super-G im LIVE-Ticker: