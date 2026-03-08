Der Super-G-Weltcup biegt in die entscheidende Phase ein!

In Val di Fassa steht für die Frauen am Sonntag ab 10:45 Uhr (hier im LIVE-Ticker>>>) der vorletzte Super-G der Saison auf dem Programm.

Am vergangenen Rennwochenende feierten Emma Aicher und Sofia Goggia jeweils einen Sieg in Soldeu – zwei klare Ausrufezeichen im Kampf um die Kristallkugel.

Für die Österreicherinnen lief es zuletzt hingegen nicht nach Wunsch. Gelingt ihnen diesmal der erhoffte Sprung aufs Podest und damit ein versöhnlicher Abschluss des Super-G-Jahres?

An der Spitze der Disziplinenwertung steht weiterhin Sofia Goggia, die ihren Vorsprung im Super-G-Weltcup weiter ausbauen möchte. Weltcup-Stand bei den Frauen >>>

LIVE-Ticker: