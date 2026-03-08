-
Wer ist die Slalom-Queen?3er-Gondel
-
Wer ist der größte Slalomläufer aller Zeiten?3er-Gondel
-
Wie sieht die Zukunft der Winterspiele aus?Standpunkt
-
Tierlist: Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen3er-Gondel
-
Droht Österreich ein Olympia-Dämpfer?Standpunkt
-
Die Könige der Abfahrt?3er-Gondel
-
Streif am Limit: Wie gefährlich darf Spektakel sein?Standpunkt
-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
Ist Marcel Hirscher der Ski-GOAT?Standpunkt
-
Julia Scheib: Österreichs neue Seriensiegerin?3er-Gondel
Ski-Weltcup heute: Der Super-G der Frauen in Val di Fassa
Der vorletzte Super-G der Frauen steht auf dem Programm. Gelingt den ÖSV-Läuferinnen doch noch ein versöhnlicher Super-G-Saisonabschluss? LIVE-Infos:
Der Super-G-Weltcup biegt in die entscheidende Phase ein!
In Val di Fassa steht für die Frauen am Sonntag ab 10:45 Uhr (hier im LIVE-Ticker>>>) der vorletzte Super-G der Saison auf dem Programm.
Am vergangenen Rennwochenende feierten Emma Aicher und Sofia Goggia jeweils einen Sieg in Soldeu – zwei klare Ausrufezeichen im Kampf um die Kristallkugel.
Für die Österreicherinnen lief es zuletzt hingegen nicht nach Wunsch. Gelingt ihnen diesmal der erhoffte Sprung aufs Podest und damit ein versöhnlicher Abschluss des Super-G-Jahres?
An der Spitze der Disziplinenwertung steht weiterhin Sofia Goggia, die ihren Vorsprung im Super-G-Weltcup weiter ausbauen möchte. Weltcup-Stand bei den Frauen >>>