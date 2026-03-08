NEWS

Ski-Weltcup heute: Der Super-G der Frauen in Val di Fassa

Der vorletzte Super-G der Frauen steht auf dem Programm. Gelingt den ÖSV-Läuferinnen doch noch ein versöhnlicher Super-G-Saisonabschluss? LIVE-Infos:

Ski-Weltcup heute: Der Super-G der Frauen in Val di Fassa Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Super-G-Weltcup biegt in die entscheidende Phase ein!

In Val di Fassa steht für die Frauen am Sonntag ab 10:45 Uhr (hier im LIVE-Ticker>>>) der vorletzte Super-G der Saison auf dem Programm.

Am vergangenen Rennwochenende feierten Emma Aicher und Sofia Goggia jeweils einen Sieg in Soldeu – zwei klare Ausrufezeichen im Kampf um die Kristallkugel.

Für die Österreicherinnen lief es zuletzt hingegen nicht nach Wunsch. Gelingt ihnen diesmal der erhoffte Sprung aufs Podest und damit ein versöhnlicher Abschluss des Super-G-Jahres?

An der Spitze der Disziplinenwertung steht weiterhin Sofia Goggia, die ihren Vorsprung im Super-G-Weltcup weiter ausbauen möchte. Weltcup-Stand bei den Frauen >>>

LIVE-Ticker:

Die 10 Frauen mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

#10 - Tina Weirather (Liechtenstein) - 7 Weltcupsiege
#10 - Alexandra Meissnitzer (Österreich) - 7 Weltcupsiege

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ski-Weltcup LIVE: 2. Abfahrt der Frauen in Val di Fassa

Ski-Weltcup LIVE: 2. Abfahrt der Frauen in Val di Fassa

Ski Alpin
2
Startliste für die 2. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Startliste für die 2. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Ski Alpin
Startliste für den Super-G der Frauen in Val di Fassa

Startliste für den Super-G der Frauen in Val di Fassa

Ski Alpin
Eine Hundertstel! Hütter verpasst zweiten Saisonsieg haarscharf

Eine Hundertstel! Hütter verpasst zweiten Saisonsieg haarscharf

Ski Alpin
1
Premierensieg in Val di Fassa - Hütter schrammt am Podest vorbei

Premierensieg in Val di Fassa - Hütter schrammt am Podest vorbei

Ski Alpin
Ski LIVE: Abfahrt der Frauen in Val di Fassa

Ski LIVE: Abfahrt der Frauen in Val di Fassa

Ski Alpin
Hütter nach knapp verpasstem Sieg: "Darf man nicht nachtrauern"

Hütter nach knapp verpasstem Sieg: "Darf man nicht nachtrauern"

Ski Alpin
1

Kommentare

Val di Fassa Alpiner Ski-Weltcup Skisprung-Weltcup Frauen Super-G Super-G-Weltcup Sofia Goggia Emma Aicher Cornelia Hütter