Letzter Halt vor Olympia: Crans-Montana. Auf der Abfahrtsstrecke der WM 2027 bestreiten die Männer am Sonntag (ab 11:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) ihr letztes Weltcup-Rennen bevor den Olympischen Spielen.

Deswegen verzichtet auch der eine oder andere Läufer auf ein Antreten in Crans-Montana. Unter anderem sind Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser gar nicht nach Crans-Montana gereist, um sich auf Olympia vorzubereiten.

Die Favoriten am Sonntag sind wieder ganz klar die Schweizer. Marco Odermatt liegt im Abfahrtsweltcup mit 460 Punkten vor seinem Teamkollegen Franjo von Allem (275). Auch Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni sollte man auf der Rechnung haben.

Stand im Weltcup >>>

LIVE-Ticker: