Slalom-Debakel für ÖSV! Noel gewinnt spannenden Madonna-Slalom

Der Franzose ist damit der fünfte Sieger im fünften Saison-Slalom. Kein Österreicher landet in den Top 10.

Slalom-Debakel für ÖSV! Noel gewinnt spannenden Madonna-Slalom Foto: © GEPA
Den Sieg im Nachtslalom von Madonna di Campiglio sichert sich Clement Noel seinen 15. Weltcupsieg vor dem Halbzeitführenden Eduard Hallberg (+0,12).

Den letzten Platz auf dem Stockerl holt sich mit Paco Rassat wieder ein Franzose (+0,37).

Der zweite Lauf ist vom österreichischen Trainer deutlich anspruchsvoller gesetzt als der erste. Den ÖSV-Läufern gelingt aber nicht der erhoffte Sprung nach vorne. Michael Matt macht immerhin noch fünf Plätze gut und wird als bester Österreicher Zwölfter. Johannes Strolz wird 17. (1,92). Manuel Feller scheidet aus.

Marco Schwarz schafft es nicht in die Top 30. Fabio Gstrein und Dominik Raschner scheiden im ersten Lauf aus.

Ergebnis >>>

