Kitzbühel LIVE: So siehst du den Super-G in TV und Stream

Die Hahnenkammrennen 2026: Um 11:30 Uhr geht's los! Hier findest du alle Sendezeiten für den Super-G auf der Streif. Wo läuft das Rennen im Free-TV?

Kitzbühel LIVE: So siehst du den Super-G in TV und Stream Foto: © GEPA
Das Hahnenkamm-Wochenende 2026 nimmt Fahrt auf! Am heutigen Freitag markiert der Super-G auf der Streif den fulminanten Auftakt der legendären Rennen in Kitzbühel.

Wer holt sich die erste goldene Gams des Jahres? Damit du keinen Schwung verpasst, haben wir hier alle Details zur Live-Übertragung im Fernsehen und im Livestream für dich zusammengefasst.

Startzeit und Renninfos

Der Startschuss für den Super-G fällt um 11:30 Uhr. Die Rennläufer stürzen sich vom Hahnenkamm über die spektakuläre Streif-Alm Richtung Zielschuss.

Alle Ergebnisse des Super-Gs LIVE>>>

Die Übertragung in Österreich

In Österreich ist der ORF wie gewohnt hautnah dabei.

  • Sender: ORF 1

  • Beginn: Bereits ab 10:50 Uhr startet die umfangreiche Vorberichterstattung live aus dem Zielgelände.

  • Durch die Übertragung führt Rainer Pariasek. Kommentiert wird der Super-G von Oliver Polzer und Armin Assinger.

  • Stream: In der ORF ON (ehemals TVthek) kann das Rennen zudem im Livestream mitverfolgt werden. Zum LIVE-Stream>>>

Die Übertragung in Deutschland

Fans in Deutschland können das Spektakel bei der ARD verfolgen.

  • Sender: Das Erste / Sportschau

  • Beginn: Die Übertragung startet um 10:45 Uhr.

  • Stream: Ein kostenloser Livestream steht über die Sportschau-App und in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Eurosport und weitere Optionen

Auch der Pan-Europa-Sender Eurosport ist live mit von der Partie.

  • Beginn: Ab 11:15 Uhr überträgt Eurosport 1 (Free-TV) das Rennen aus der Gamsstadt.

  • Stream: Abonnenten können das Rennen via Discovery+ oder DAZN im Stream ohne Werbeunterbrechung genießen.

