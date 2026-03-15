ÖSV-Youngsters verpassen Medaille im letzten Junioren-WM-Rennen

Das letzte Rennen der Alpinen Junioren-WM in Narvik endet ohne österreichische Medaille.

Der Sieg im Slalom der Männer geht an den Schweizer Giuliano Fux. Silber holt sich der Brite Freddy Carrick-Smith (+0,33) vor dem US-Amerikaner Maximilien Hoder (+0,45)

Bester Österreicher wird Asaja Sturm als Siebter (+0,76). Luca Carrick-Smith, der nach dem ersten Durchgang klar in Führung lag, scheidet im zweiten Durchgang aus.

Neumayer fällt weit zurück

Zweitbester ÖSV-Fahrer wird Moritz Zurdell als Neunter (+1,16). Florian Neumayer war nach dem ersten Durchgang als Siebter noch in Schlagdistanz zu den Podestplätzen, doch mit einem verpatzten zweiten Lauf fällt er zurück auf Rang 20 (+2,47).

Der vierte ÖSV-Athlet, Christopher Lisch, wird 25. (+3,11).