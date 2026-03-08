ÖSV-Medaille zum Auftakt der Alpinen Junioren-WM!

Die Alpine Ski-Junioren-Weltmeisterschaft in Narvik startet mit einer Bronzemedaille für Österreich.

Pia Hauzenberger fährt am Sonntag im Super-G zu Bronze. Auf die Weltmeisterin Emy Charbonnier aus Frankreich fehlen ihr letztlich 0,52 Sekunden. Dazwischen klassiert sich noch die US-Amerikanerin Logan Grosdidier (+0,41 Sek.).

Für die 20-jährige Hauzenberger, deren bestes Europacup-Ergebnis ein achter Platz im Jänner 2026 in St. Anton ist, ist es der größte Erfolg der bisherigen Karriere.

Team-Kombination folgt

Zweitbeste Österreicherin wird am Sonntag Valentina Rings-Wanner mit Rang sechs (+1,00 Sek.). Elena Riederer (15./+1,87 Sek.), Emma Amann (22./+2,24 Sek.) und Eva Schachner (23./+2,25 Sek.) landen im geschlagenen Feld.

Der Super-G zählt auch zur Team-Kombination, die noch am Sonntag um 14:30 Uhr mit dem Slalom abgeschlossen wird.

Die Abfahrten am Samstag mussten aufgrund des schlechten Wetters ersatzlos gestrichen werden.

