Rang
Name
Nationalität
Preisgeld (EUR)
1
Mikaela Shiffrin
USA
615.167
2
Emma Aicher
GER
387.265,50
3
Julia Scheib
AUT
340.942
4
Camille Rast
SUI
320.101
5
Sofia Goggia
ITA
295.602
6
Alice Robinson
NZL
283.962
7
Laura Pirovano
ITA
236.179
8
Lindsey Vonn
USA
213.014
9
Paula Moltzan
USA
197.669
10
Sara Hector
SWE
174.077
11
Cornelia Hütter
AUT
148.295
12
Corinne Suter
SUI
137.992
13
Kira Weidle-Winkelmann
GER
136.479
14
Wendy Holdener
SUI
120.271
15
Lara Colturi
ALB
119.601
16
Kajsa Vickhoff Lie
NOR
115.527
17
Breezy Johnson
USA
107.963
18
Valerie Grenier
CAN
103.366
19
Elena Curtoni
ITA
95.594
20
Malorie Blanc
SUI
91.406
NEWS
Das sind die Preisgeld-Königinnen der Weltcup-Saison 2025/26
Auch bei den Frauen ist die Gesamtweltcup-Siegerin klar voran. Emma Aicher folt mit Respektabstand. Mit Julia Scheib komplettiert ein ÖSV-Ass die Top-3.
Am Mittwoch ist ein ereignisreicher Weltcup-Winter zuende gegangen. Den Showdown um den Gesamtweltcup konnte Mikaela Shiffrin für sich entscheiden, mit ihrer sechsten großen Kugel zog sie mit Annemarie Moser-Pröll gleich.
Für Emma Aicher endete eine starke Saison nicht nur im Gesamtweltcup mit Rang zwei, auch im Preisgeld-Ranking ist sie die erste Verfolgerin von Mikaela Shiffrin.
Auch Julia Scheib hatte in diesem Weltcup-Winter doppelt Grund zur Freude: Sie konnte sich nicht nur die kleine Kugel für den Riesentorlauf-Weltcup sichern, sondern auch das dritthöchste Preisgeld.