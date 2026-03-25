Am Mittwoch ist ein ereignisreicher Weltcup-Winter zuende gegangen. Den Showdown um den Gesamtweltcup konnte Mikaela Shiffrin für sich entscheiden, mit ihrer sechsten großen Kugel zog sie mit Annemarie Moser-Pröll gleich.

Für Emma Aicher endete eine starke Saison nicht nur im Gesamtweltcup mit Rang zwei, auch im Preisgeld-Ranking ist sie die erste Verfolgerin von Mikaela Shiffrin.

Auch Julia Scheib hatte in diesem Weltcup-Winter doppelt Grund zur Freude: Sie konnte sich nicht nur die kleine Kugel für den Riesentorlauf-Weltcup sichern, sondern auch das dritthöchste Preisgeld.

Die Top-20 im Preisgeld-Ranking: