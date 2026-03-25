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Das sind die Preisgeld-Königinnen der Weltcup-Saison 2025/26

Auch bei den Frauen ist die Gesamtweltcup-Siegerin klar voran. Emma Aicher folt mit Respektabstand. Mit Julia Scheib komplettiert ein ÖSV-Ass die Top-3.

Das sind die Preisgeld-Königinnen der Weltcup-Saison 2025/26 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Mittwoch ist ein ereignisreicher Weltcup-Winter zuende gegangen. Den Showdown um den Gesamtweltcup konnte Mikaela Shiffrin für sich entscheiden, mit ihrer sechsten großen Kugel zog sie mit Annemarie Moser-Pröll gleich.

Für Emma Aicher endete eine starke Saison nicht nur im Gesamtweltcup mit Rang zwei, auch im Preisgeld-Ranking ist sie die erste Verfolgerin von Mikaela Shiffrin.

Auch Julia Scheib hatte in diesem Weltcup-Winter doppelt Grund zur Freude: Sie konnte sich nicht nur die kleine Kugel für den Riesentorlauf-Weltcup sichern, sondern auch das dritthöchste Preisgeld.

Die Top-20 im Preisgeld-Ranking:

Rang

Name

Nationalität

Preisgeld (EUR)

1

Mikaela Shiffrin

USA

615.167

2

Emma Aicher

GER

387.265,50

3

Julia Scheib

AUT

340.942

4

Camille Rast

SUI

320.101

5

Sofia Goggia

ITA

295.602

6

Alice Robinson

NZL

283.962

7

Laura Pirovano

ITA

236.179

8

Lindsey Vonn

USA

213.014

9

Paula Moltzan

USA

197.669

10

Sara Hector

SWE

174.077

11

Cornelia Hütter

AUT

148.295

12

Corinne Suter

SUI

137.992

13

Kira Weidle-Winkelmann

GER

136.479

14

Wendy Holdener

SUI

120.271

15

Lara Colturi

ALB

119.601

16

Kajsa Vickhoff Lie

NOR

115.527

17

Breezy Johnson

USA

107.963

18

Valerie Grenier

CAN

103.366

19

Elena Curtoni

ITA

95.594

20

Malorie Blanc

SUI

91.406

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