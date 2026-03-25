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Ausfall! ÖSV-Techniker verpasst fixen Weltcup-Startplatz

Der Slalom-Spezialist scheidet beim Europacup-Finale in Schladming im ersten Durchgang aus. Dadurch hat er keine Chance mehr auf einen Fixplatz im Weltcup.

Ausfall! ÖSV-Techniker verpasst fixen Weltcup-Startplatz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Jakob Greber erhält für die Weltcup-Saison 2026/27 keinen sicheren Startplatz im Slalom.

Der 22-jährige Vorarlberger scheidet beim Europacup-Finale in Schladming bereits im ersten Durchgang aus und hat damit keine Chance mehr auf eines der drei Fix-Tickets für den Weltcup.

Greber hatte vor dem letzten Slalom der Saison 350 Zähler am Konto und lag ex aequo mit Hans Grahl-Madsen (NOR) und Hugo Desgrippes (FRA) an dritter Stelle. Grahl-Madsen erreicht das Ziel im ersten Lauf ebenfalls nicht, Desgrippes geht als Führender in die Entscheidung.

Sollte auch Desgrippes noch ausfallen, würde der Weltcup-Startplatz für 2026/27 an Grahl-Madsen gehen. Der Norweger hat unter dem Trio die meisten Rennsiege (2) gefeiert. Greber und Desgrippes gewannen heuer je einen Europacup-Slalom.

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