Ausfall! ÖSV-Techniker verpasst fixen Weltcup-Startplatz

Jakob Greber erhält für die Weltcup-Saison 2026/27 keinen sicheren Startplatz im Slalom.

Der 22-jährige Vorarlberger scheidet beim Europacup-Finale in Schladming bereits im ersten Durchgang aus und hat damit keine Chance mehr auf eines der drei Fix-Tickets für den Weltcup.

Greber hatte vor dem letzten Slalom der Saison 350 Zähler am Konto und lag ex aequo mit Hans Grahl-Madsen (NOR) und Hugo Desgrippes (FRA) an dritter Stelle. Grahl-Madsen erreicht das Ziel im ersten Lauf ebenfalls nicht, Desgrippes geht als Führender in die Entscheidung.

Sollte auch Desgrippes noch ausfallen, würde der Weltcup-Startplatz für 2026/27 an Grahl-Madsen gehen. Der Norweger hat unter dem Trio die meisten Rennsiege (2) gefeiert. Greber und Desgrippes gewannen heuer je einen Europacup-Slalom.