NEWS

Schweizer Weltmeisterin kritisiert Olympia-Strecke

Die amtierende Weltmeisterin lässt kein gutes Haar an den Bedingungen und der Organisation in Livigno.

Schweizer Weltmeisterin kritisiert Olympia-Strecke Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zwei Tage vor dem Ende der Olympischen Spiele starten auch die Skicrosser endlich ihre Medaillenjagd.

Am Freitag steht die Entscheidung der Frauen an, am Samstag folgen dann die Männer - im LIVE-Ticker >>>

Zeitplan/Programm der Olympischen Winterspiele 2026 >>>

Allerdings ist die Vorfreude nicht bei allen Athleten da, so auch bei Fanny Smith. Die 33-jährige Schweizerin ist die amtierende Weltmeisterin und gewann sowohl 2018 als auch 2022 Olympia-Bronze in ihrer Sportart - an den Verhältnissen in Livigno lässt sie jedoch kein gutes Haar.

"Traurig, dass für Olympia so ein Kurs gebaut wurde"

Vor allem der Kurs, auf dem um Medaillen gefahren wird, ärgere sie sehr. "Nichts Besonderes. Kaum Schwierigkeiten. Es ist traurig, dass für Olympia ein so einfacher Kurs gebaut wurde", kritisiert sie im "Blick".

Aber auch abseits der Strecke hätten die Organisatoren einiges verbockt. "Vom olympischen Geist spüre ich hier in Livigno leider nichts", erklärt Smith, die sich auch bessere Verhältnisse für die Fans gewünscht hätte.

Die Versprechen der Organisatoren wurden offenbar nicht eingehalten. "Es hieß, es gibt eine Tribüne, doch die fehlt. Das finde ich sehr schade." Auch die fehlende Medaillenzeremonie am Abend störe sie.

Mehr zum Thema

Olympia LIVE - Freitag 20.2.: Programm & Österreicher am Start

Olympia LIVE - Freitag 20.2.: Programm & Österreicher am Start

Olympia
Mikutina nach Eiskunstlauf-Kür auf Platz 18 - Gold an die USA

Mikutina nach Eiskunstlauf-Kür auf Platz 18 - Gold an die USA

Olympia
2
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 13

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 13

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 95/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 95/116 Entscheidungen

Olympia
3
Kanada entthront! USA ist Olympiasieger im Frauen-Eishockey

Kanada entthront! USA ist Olympiasieger im Frauen-Eishockey

Olympia
Kanadische Freestylerin schwer in Halfpipe gestürzt

Kanadische Freestylerin schwer in Halfpipe gestürzt

Olympia
Olympia LIVE: Die Eiskunstlauf-Kür mit Olga Mikutina

Olympia LIVE: Die Eiskunstlauf-Kür mit Olga Mikutina

Olympia
7

Kommentare

Fanny Smith Skicross Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026