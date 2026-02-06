Teresa Stadlober: "Mich haut nichts mehr um"

Generell war ihre Saison bisher sehr erfolgreich. "Für mich ist es bisher eine mega Saison, mehrere Podiumsplatzierungen, schon Gesamt-Zweite bei der Tour de Ski, also besser als was ich es mir erträumen hätte können", meint die Radstädterin.

Solche Ergebnisse lassen sie - trotz einer hartnäckigen Verkühlung im Vorfeld auch mit einem guten Gefühl in Richtung Val di Fiemme fahren.

"Wenn man weiß, die letzten Rennen sind super verlaufen, gibt das natürlich unheimlich viel Selbstvertrauen", so Stadlober. Dennoch brauche man am Tag X auch das Quäntchen Glück.

Rennen am "Lieblings-Weltcup-Ort"

Val di Fiemme ist den Langläufer:innen bereits bekannt. Dort findet jährlich die Tour de Ski statt.

Stadlober selbst mag den Ort sehr gerne: "Es ist mein Lieblings-Weltcup-Ort, ich habe schon sehr viele gute Ergebnisse dort feiern können. Letztes Jahr war ich auch im Weltcup am Podium und heuer eben bei der Tour de Ski", sagt Stadlober, die auch im Sommer im Olympia-Ort trainiert.

Das Streckennetz wurde vor dem Wettkampf vergrößert. "Es sind ein bisschen andere Strecken. Wir kennen noch nicht alle davon, die werden wir dann vor Ort erst sehen", erklärt die 33-Jährige.

Dennoch steht für die Zweite der Tour de Ski fest: "Ich fahre mit einem guten Gefühl runter. Ich freue mich drauf und hoffe, dass ich da meine beste Performance abrufen kann."

"Dort gehört der Wintersport hin"

Lediglich einen Katzensprung trennt Österreich von Val di Fiemme. Für die meisten Sportler ist das ein großer Vorteil. So auch für die Langläuferin, die von ihrer Familie, ihren Freunden, aber auch Sponsoren unterstützt wird.

"Das lässt sich, glaube ich, keiner entgehen", betont sie und ergänzt: "Ich glaube, dort gehört der Wintersport auch hin und ich freue mich mal auf Spiele mit einem großen Publikum, weil das haben wir jetzt die letzten Jahre nicht gehabt."

Die Spiele 2022 in Peking waren geprägt von Sicherheitsvorkehrungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Vorbereitung hat sie dieses Jahr in der Ramsau am Dachstein absolviert. Auf heimischem Boden soll der letzte Schliff geschehen sein. Nun will sie nach ihrer zweiten Olympia-Medaille greifen.