Bravo! Stadlober & Co. in der Staffel in den Top 10

Das heimische Quartett überzeugt beim Olympia-Comeback und erreicht das selbst gesteckte Ziel: Eine Verbesserung des Resultats von Sotschi 2014.

Bravo! Stadlober & Co. in der Staffel in den Top 10 Foto: © GEPA
Österreichs Langlauf-Frauen landen im olympischen Staffel-Bewerb auf Platz zehn (4:49,0)! Beim erst zweiten Antreten einer ÖSV-Frauen-Staffel feiert diese somit ein gelungenes Comeback in diesem Bewerb.

Gold geht an überlegene Norwegerinnen, Silber sichert sich - trotz Schrecksekunde - Schweden (+50,9), Finnland gewinnt Bronze (+1:14,7).

Starke rot-weiß-rote Performance

Österreichs Startläuferin Teresa Stadlober zeigt, wie zu erwarten, eine gute Performance und übergibt als Vierte mit knappen zehn Sekunden Rückstand auf die führenden Schwedinnen.

Schwedens zweite Läuferin Ebba Andersson sorgt indes für eine Schrecksekunde. Sie stürzt mehrmals, verliert dabei sogar einen Ski und muss einige Zeit mit nur einem laufen.

Von Stadlober übernimmt Jungspund Heidi Bucher, die ein famoses Rennen hinlegt und noch vor der US-Amerikanerin als Fünfte an Katharina Brudermann übergibt.

Ziel erreicht

Die 27-Jährige macht ihre Sache ebenso gut. Sie übergibt auf Rang acht an Schlussläuferin Lisa Achleitner. Die Tirolerin schafft es tatsächlich, Österreich in den Top 10 zu halten und bringt Rang zehn ins Ziel.

Damit haben die Österreicherinnen ihr großes Ziel erreicht: Teresa Stadlober meinte vor dem Rennen, man wolle besser abschneiden als bei der Premiere 2014.

Damals wurde man, auch dank zweier Disqualifikationen, Elfter von zwölf klassierten Nationen. Heuer traten insgesamt 19 Nationen an.

