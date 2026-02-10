Teenager Lechner bringt Österreich Halfpipe-Comeback

24 Jahre nach Nicola Pederzolli und 28 nach dem Snowboard-Rebell Maximilian Plötzeneder bei den Männern ist Österreich durch Florian Lechner wieder bei Olympia in der Halfpipe vertreten.

Der 19-jährige gebürtige Bayer möchte bei seiner Olympia-Premiere vor allem Erfahrung sammeln. "Wenn man realistisch ist, kommt die Finalteilnahme wohl noch zu früh. Aber falls welche patzen, will ich da sein", sagte der in Saalbach lebende Lechner vor seinem Einsatz am Mittwoch (19.30 Uhr).

Letzter Olympia-Start fünf Jahre vor Lechners Geburt

Pederzolli oder Plötzeneder sind Lechner kein Begriff. Kein Wunder, als Plötzeneder in Japan 1998 als Olympia-24. enttäuschte, war Lechner noch lange nicht geboren.

Nach einem Sturz stellte der ÖOC-Jungspund das Brett zuletzt drei Wochen in die Ecke. Nun sei er wieder ganz fit, betonte Lechner nach den ersten Trainings in der gewaltigen U-förmigen Röhre von Livigno.

Final-Ziel in vier Jahren

Schon das Üben neben Szenegrößen wie Scotty James und den starken Japanern war für ihn beeindruckend. "Das gibt einen Motivationsboost, wenn du neben den Besten der Besten trainieren kannst." Seine eigene Entwicklung sieht er voll im Plan.

"Ich bin superhappy. Ich habe mir vorgenommen, konstant Top 20 im Weltcup zu fahren. Das habe ich geschafft. Jetzt möchte ich einfach so viel Erfahrung mitnehmen, wie geht und in vier Jahren wäre das Ziel, auf jeden Fall ins Finale zu fahren."

Das olympische Flair versucht er "mit möglichst vielen Videos für Instagram und Tiktok" festzuhalten. Beim unter Athleten und Olympia-Offiziellen beliebten Tauschen von Länder-Pins ist auch er dabei.

Lechners großes Vorbild ist US-Ikone Shaun White. "Aber auch mein Bruder ist mein Vorbild", sagte Lechner. Der sechs Jahre ältere Bruder Christoph Lechner tritt ebenfalls in der Halfpipe, allerdings für Deutschland an. Das mit Abstand beste Ergebnis für Österreich in der Halfpipe schaffte Pederzolli als Siebente 2002 in Park City.