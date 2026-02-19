NEWS

Irreguläres Tor! Kanada entgeht Eishockey-Drama

Beim dramatischen Olympia-Viertelfinale zwischen Tschechien und Kanada blieb ein Wechselfehler unbeachtet. Das zwischenzeitliche 3:2 der Tschechen hätte gar nicht zählen dürfen.

Irreguläres Tor! Kanada entgeht Eishockey-Drama Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im olympischen Viertelfinale beim Eishockey schnupperte Tschechien gegen Kanada an der Sensation. Der Treffer von Ondrej Palat zum 3:2 ließ den Underdog vom Halbfinale träumen.

Doch der Treffer hätte nicht zählen dürfen. Tschechien hatte den Puck zuvor regelwidrig erobert - mit ingesamt sechs Feldspielern plus Goalie auf dem Eis. Laut den offiziellen Regeln darf eine Mannschaft neben dem Torhüter lediglich fünf Feldspieler gleichzeitig einsetzen.

Weil sich die Situation nicht im Rahmen eines Wechsels abspielte, lag ein Wechselfehler vor, der mit einer Bankstrafe hätte geahndet werden müssen.

Demnach wäre der Ausgleich durch Nick Suzuki (57.) bereits der 2:3-Knockout gewesen. Doch der Fauxpas war weder den Schiedsrichtern auf dem Eis noch den Spielern oder Verantwortlichen in der Halle aufgefallen. Erst in den Sozialen Medien wurde die Situation aufgelöst.

In der Overtime sicherte sich Kanada dann doch noch den Sieg - Zum Nachlesen >>>

Mehr zum Thema

Kanada und USA peilen Eishockey-Traumfinale an

Kanada und USA peilen Eishockey-Traumfinale an

Olympia
Olympia 2026: Wer schafft es ins große Eishockey-Finale?

Olympia 2026: Wer schafft es ins große Eishockey-Finale?

Olympia
Nächster Eishockey-Krimi! US-Stars bezwingen Schweden

Nächster Eishockey-Krimi! US-Stars bezwingen Schweden

Olympia
6
Heiratsantrag von Eishockey-Starspielerin kurz vor dem Finale

Heiratsantrag von Eishockey-Starspielerin kurz vor dem Finale

Olympia
Unbelohnt! Tschechien kratzt gegen Kanada an der Sensation

Unbelohnt! Tschechien kratzt gegen Kanada an der Sensation

Olympia
13
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 13

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 13

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 92/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 92/116 Entscheidungen

Olympia
3

Kommentare

Wintersport Eishockey Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026