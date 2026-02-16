Monobob-Krimi geht an US-Amerikanerin Meyers Taylor

Olympiagold im Monobob der Frauen ist am Montag an Elana Meyers Taylor gegangen.

Im vierten und letzten Lauf schob sich die US-Amerikanerin noch um vier Hundertstelsekunden an der deutschen Laura Nolte vorbei, die nach den ersten drei Läufen jeweils in Führung gelegen war. Bronze holte sich Peking-Olympiasiegerin Kaillie Armbruster Humphries aus den USA.

Österreichs Hoffnung, Katrin Beierl, hatte sich bereits nach Lauf zwei auf Rang 17 liegend zurückgezogen. Die Niederösterreicherin, die vor zweieinhalb Wochen nach einem Mittelfußknochenbruch operiert worden war, will sich auf den Zweier (Freitag/Samstag) vorbereiten.