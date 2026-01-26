Österreichs Olympia-Teams: Teilnehmer-Entwicklung ÖOC seit 1924

Jahr
Ort
Gesamt
Damen
Herren
1924
Chamonix
4
2
2
1928
St. Moritz
39
5
34
1932
Lake Placid
7
1
6
1936
Garmisch-Partenk.
87
10
77
1948
St. Moritz
55
12
43
1952
Oslo
39
8
31
1956
Cortina d\'Ampezzo
60
10
50
1960
Squaw Valley
26
9
17
1964
Innsbruck
83
14
69
1968
Grenoble
80
13
67
1972
Sapporo
46
11
35
1976
Innsbruck
89
14
75
1980
Lake Placid
49
11
38
1984
Sarajevo
72
7
65
1988
Calgary
86
16
70
1992
Albertville
66
15
51
1994
Lillehammer
85
15
70
1998
Nagano
105
23
82
2002
Salt Lake City
97
19
78
2006
Turin
82
19
63
2010
Vancouver
81
27
54
2014
Sotschi
130
41
89
2018
PyeongChang
105
40
65
2022
Peking
106
42
64
2026
Milano-Cortina
115
52
63
ÖOC-Teilnehmer und Medaillen-Ausbeute
Jahr
Ort
ÖOC-Teilnehmer
Medaillen
1924
Chamonix
4
3
1928
St. Moritz
39
4
1932
Lake Placid
7
2
1936
Garmisch-Partenk.
87
4
1948
St. Moritz
55
8
1952
Oslo
39
8
1956
Cortina d\'Ampezzo
60
11
1960
Squaw Valley
26
6
1964
Innsbruck
83
12
1968
Grenoble
80
11
1972
Sapporo
46
5
1976
Innsbruck
89
6
1980
Lake Placid
49
7
1984
Sarajevo
72
1
1988
Calgary
86
10
1992
Albertville
66
21
1994
Lillehammer
85
9
1998
Nagano
105
17
2002
Salt Lake City
97
17
2006
Turin
82
23
2010
Vancouver
81
16
2014
Sotschi
130
17
2018
PyeongChang
105
14
2022
Peking
106
18