Österreichs Olympia-Teams: Teilnehmer-Entwicklung ÖOC seit 1924

Österreichs Olympia-Geschichte in Zahlen: 🇦🇹 Hier findest du die Teilnehmer-Entwicklung des ÖOC seit 1924. Die rot-weiß-roten Teamgrößen bei Winterspielen.

Österreichs Olympia-Teams: Teilnehmer-Entwicklung ÖOC seit 1924 Foto: © getty
Seit den ersten Olympischen Winterspielen im Jahr 1924 hat sich die Präsenz des ÖOC massiv gewandelt.

Während in den Gründungsjahren noch kleine, hochspezialisierte Delegationen für Österreich an den Start gingen, entwickelten sich die Olympia-Teams über die Jahrzehnte zu stattlichen Kadergrößen.

Entwicklung der ÖOC-Teamgrößen

Die Teilnehmer-Entwicklung spiegelt dabei nicht nur den sportlichen Erfolg wider, sondern auch die Aufnahme neuer Disziplinen in das olympische Programm.

Für die Spiele in Mailand/Cortina entsendet das ÖOC 115 Athletinnen und Athleten. Nur bei Olympia 2014 war das Team größer. Damals dafür verantwortlich war die Teilnahme des Eishockey-Teams.

Von den Pionieren in Chamonix bis hin zu den modernen Rekordkader-Zeiten: Diese Statistik zeigt eindrucksvoll, wie der Stellenwert des Wintersports in Österreich gewachsen ist und wann das Team Austria in maximaler Stärke um Medaillen kämpfte.

Jahr

Ort

Gesamt

Damen

Herren

1924

Chamonix

4

2

2

1928

St. Moritz

39

5

34

1932

Lake Placid

7

1

6

1936

Garmisch-Partenk.

87

10

77

1948

St. Moritz

55

12

43

1952

Oslo

39

8

31

1956

Cortina d\'Ampezzo

60

10

50

1960

Squaw Valley

26

9

17

1964

Innsbruck

83

14

69

1968

Grenoble

80

13

67

1972

Sapporo

46

11

35

1976

Innsbruck

89

14

75

1980

Lake Placid

49

11

38

1984

Sarajevo

72

7

65

1988

Calgary

86

16

70

1992

Albertville

66

15

51

1994

Lillehammer

85

15

70

1998

Nagano

105

23

82

2002

Salt Lake City

97

19

78

2006

Turin

82

19

63

2010

Vancouver

81

27

54

2014

Sotschi

130

41

89

2018

PyeongChang

105

40

65

2022

Peking

106

42

64

2026

Milano-Cortina

115

52

63

ÖOC-Teilnehmer und Medaillen-Ausbeute

Jahr

Ort

ÖOC-Teilnehmer

Medaillen

1924

Chamonix

4

3

1928

St. Moritz

39

4

1932

Lake Placid

7

2

1936

Garmisch-Partenk.

87

4

1948

St. Moritz

55

8

1952

Oslo

39

8

1956

Cortina d\'Ampezzo

60

11

1960

Squaw Valley

26

6

1964

Innsbruck

83

12

1968

Grenoble

80

11

1972

Sapporo

46

5

1976

Innsbruck

89

6

1980

Lake Placid

49

7

1984

Sarajevo

72

1

1988

Calgary

86

10

1992

Albertville

66

21

1994

Lillehammer

85

9

1998

Nagano

105

17

2002

Salt Lake City

97

17

2006

Turin

82

23

2010

Vancouver

81

16

2014

Sotschi

130

17

2018

PyeongChang

105

14

2022

Peking

106

18

