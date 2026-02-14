NEWS

Olympiasieger Hämmerle startet nicht im Mixed

Der Vorarlberger ist stark verkühlt, für ihn wird Bronze-Medaillengewinner Jakob Dusek an den Start gehen.

Olympiasieger Hämmerle startet nicht im Mixed Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der stark verkühlte Snowboard-Cross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle wird den Mixed-Teambewerb am Sonntag bei den Winterspielen in Livigno nicht bestreiten.

Zum Einsatz kommen bei der Olympiapremiere Bronzemedaillengewinner Jakob Dusek und die fünftplatzierte Pia Zerkhold. "Es tut mir wirklich sehr weh, dass ich das Rennen nicht bestreiten kann", sagte Hämmerle. Er habe alles probiert, sei aber bereits Donnerstag körperlich am Limit gewesen und kuriere sich aus.

"Ich wünsche Jacky und Pia auf jeden Fall alles Gute. Ich glaube, wir haben super Chancen. Auch, wenn ich nicht dabei sein kann, drücke ich ganz fest die Daumen", sagte der Vorarlberger, der am Samstagvormittag die Heimreise antrat.

Zum Zeitplan der Olympischen Spiele 2026 >>>

Mehr zum Thema

Hinter Hämmerles Mixed-Einsatz steht noch ein Fragezeichen

Hinter Hämmerles Mixed-Einsatz steht noch ein Fragezeichen

Olympia
Jubel-Tag der Snowboarder! Pics vom Cross-Triumph

Jubel-Tag der Snowboarder! Pics vom Cross-Triumph

Olympia
3
Olympia, Freitag 13.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia, Freitag 13.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia
1
Nach Olympia: Ledecka offenbart Verletzung

Nach Olympia: Ledecka offenbart Verletzung

Olympia
"Verpiss dich": Wortgefecht nach Schummelvorwurf im Curling

"Verpiss dich": Wortgefecht nach Schummelvorwurf im Curling

Olympia
Gab es erneut Sabotageakte an Italiens Bahnlinien?

Gab es erneut Sabotageakte an Italiens Bahnlinien?

Olympia
3
Olympia LIVE: ÖSV-Frauen-Staffel gibt Olympia-Comeback

Olympia LIVE: ÖSV-Frauen-Staffel gibt Olympia-Comeback

Olympia

Kommentare

Olympische Winterspiele Olympische Spiele 2026 Cortina d'Ampezzo Mailand Snowboard - Olympia 2026 Wintersport Snowboard Olympia 2026 Alessandro Hämmerle Jakob Dusek