Erstes Gold für Italien bei Rosners Olympia-Premiere

Gastgeber Italien jubelt am ersten Tag der Olympischen Spiele sogleich über die erste Goldmedaille!

Im Eisschnelllauf über 3000 Meter sichert sich Francesca Lollobrigida an ihrem 35. Geburtstag den Olympia-Sieg (3:54,28). Die weiteren Medaillen sicherten sich die Norwegerin Ragne Wiklund (3:56,54) und die Kanadierin Valerie Maltais (3:56,93).

Österreichs Debütantin Janine Rosner landet auf Rang 19 (4:04,42). Die 19-jährige Tirolerin blieb in ihrer für gewöhnlich besten von vier bei diesen Spielen geplanten Distanzen unter ihren Möglichkeiten, allerdings hatte sie zuletzt eine hartnäckige Verkühlung gehandicapt.

Kopfschütteln bei Rosner

Mit ihrer Zeit blieb Rosner genau zehn Sekunden über ihrem österreichischen Rekord, aufgestellt als Juniorinnen-Weltrekord im November beim Weltcup in Calgary allerdings auf einem deutlich schnelleren Eis.

Diesen Rückstand darauf hatte sie sich jedoch nicht erwartet, schüttelte nach Absolvierung der drei Kilometer auch den Kopf. Ihre Rundenzeiten hatten sich im Lauf des Rennens stetig verschlechtert, in der normal noch einmal schnelleren Schlussrunde war sie entkräftet rund drei Sekunden langsamer als zu Beginn.