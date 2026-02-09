Olympia LIVE - Springen auf der Normalschanze: das Ergebnis
Olympia 2026 LIVE: Das Skispringen der Männer auf der Normalschanze! Gelingt den ÖSV-Adlern heute der Medaillencoup? Alle Ergebnisse hier im Ticker
Es ist so weit: Im Val di Fiemme springen heute die Männer um die ersten Medaillen! Das Ziel der ÖSV-Adler ist klar: 34 Jahre nach Ernst Vettori soll endlich wieder ein Österreicher Gold von der Normalschanze holen. LIVE-Ticker>>>
Jan Hörl, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig und Stephan Embacher fordern heute den großen Gejagten: Saison-Dominator Domen Prevc. Kann die rot-weiß-rote Truppe den "Domenator" ausgerechnet beim wichtigsten Springen des Jahres biegen?
Die Fakten zum Gold-Krimi:
Start: 19:00 Uhr (1. Durchgang)
Historie: Erst zwei ÖSV-Olympiasieger (Innauer 1980, Vettori 1992) auf der Normalschanze
Favorit: Domen Prevc ist das Maß aller Dinge, doch die Normalschanze hat oft ihre eigenen Gesetze