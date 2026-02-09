Olympia LIVE - Springen auf der Normalschanze: das Ergebnis

Es ist so weit: Im Val di Fiemme springen heute die Männer um die ersten Medaillen! Das Ziel der ÖSV-Adler ist klar: 34 Jahre nach Ernst Vettori soll endlich wieder ein Österreicher Gold von der Normalschanze holen. LIVE-Ticker>>>

Jan Hörl, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig und Stephan Embacher fordern heute den großen Gejagten: Saison-Dominator Domen Prevc. Kann die rot-weiß-rote Truppe den "Domenator" ausgerechnet beim wichtigsten Springen des Jahres biegen?

Die Fakten zum Gold-Krimi: