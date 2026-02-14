Olympia LIVE - Springen auf der Großschanze: Aktuelles Ergebnis
Olympia 2026 LIVE: Gelingt den ÖSV-Adler auf der Großschanze ein Befreiungsschlag? Domen Prevc als Top-Favorit. Alle Weiten und Ergebnisse:
Nach dem Krimi auf der kleinen Schanze geht es heute in Predazzo um die Königsdisziplin!
Auf der Großschanze werden die Karten neu gemischt, und die Hoffnungen auf die erste österreichische Einzel-Goldmedaille seit 20 Jahren sind riesig. Jan Hörl hat in den Trainings bereits eine Duftmarke gesetzt und zählt heute zum engsten Favoritenkreis. LIVE-Ticker>>>
Die Ausgangslage für den Gold-Krimi:
ÖSV-Check: Während Jan Hörl mit Bestweiten im Training glänzte, suchen Stefan Kraft, Daniel Tschofenig und der junge Stephan Embacher noch nach dem perfekten Timing. Schlagen sie heute im richtigen Moment zu?
Der „Domenator“: Saisondominator Domen Prevc will nach seinem enttäuschenden Ergebnis auf der Normalschanze heute zurückschlagen und seine erste Einzel-Goldmedaille bei diesen Spielen holen.