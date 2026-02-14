Olympia LIVE - Springen auf der Großschanze: Aktuelles Ergebnis

Nach dem Krimi auf der kleinen Schanze geht es heute in Predazzo um die Königsdisziplin!

Auf der Großschanze werden die Karten neu gemischt, und die Hoffnungen auf die erste österreichische Einzel-Goldmedaille seit 20 Jahren sind riesig. Jan Hörl hat in den Trainings bereits eine Duftmarke gesetzt und zählt heute zum engsten Favoritenkreis. LIVE-Ticker>>>

Die Ausgangslage für den Gold-Krimi: