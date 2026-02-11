Triple! So verewigt sich Von Allmen in der Olympia-Geschichte

Der Schweizer Franjo von Allmen ist der Ski-König der Olympischen Spiele 2026.

Mit seinem Sieg im Super-G am Mittwoch fixiert der 24-Jährige seinen persönlichen Gold-Hattrick. Nach seinen Triumphen in der Abfahrt und in der neuen Team-Kombination ist er erst der vierte Läufer in der Olympia-Historie, dem drei Goldmedaillen bei denselben Spielen gelingen.

In den Spuren von Sailer, Killy und Kostelic

Damit zieht er mit den Legenden Toni Sailer (1956), Jean-Claude Killy (1968) und Janica Kostelic (2002) gleich.

Er ist zudem der erste männliche Skifahrer, dem bei Olympia das Speed-Double (Abfahrt und Super-G im selben Jahr) gelingt.

Nur noch zwei Alpinen erfolgreicher

Mit insgesamt drei Goldmedaillen katapultiert sich von Allmen zudem in den exklusiven Kreis der erfolgreichsten Ski-Olympioniken aller Zeiten.

In der ewigen Bestenliste liegen nur noch Kjetil Andre Aamodt und Janica Kostelic mit jeweils vier Goldenen vor ihm.

Erfolgreichste Olympioniken - Ski Alpin