Triple! So verewigt sich Von Allmen in der Olympia-Geschichte

Historischer Gold-Hattrick in Bormio! Franjo von Allmen stürmt in den Ski-Olymp und zieht mit Toni Sailer gleich. Schweizer im Legenden-Klub - Olympia-Stats:

Triple! So verewigt sich Von Allmen in der Olympia-Geschichte Foto: © GEPA
Der Schweizer Franjo von Allmen ist der Ski-König der Olympischen Spiele 2026.

Mit seinem Sieg im Super-G am Mittwoch fixiert der 24-Jährige seinen persönlichen Gold-Hattrick. Nach seinen Triumphen in der Abfahrt und in der neuen Team-Kombination ist er erst der vierte Läufer in der Olympia-Historie, dem drei Goldmedaillen bei denselben Spielen gelingen.

In den Spuren von Sailer, Killy und Kostelic

Damit zieht er mit den Legenden Toni Sailer (1956), Jean-Claude Killy (1968) und Janica Kostelic (2002) gleich.

Er ist zudem der erste männliche Skifahrer, dem bei Olympia das Speed-Double (Abfahrt und Super-G im selben Jahr) gelingt.

Nur noch zwei Alpinen erfolgreicher

Mit insgesamt drei Goldmedaillen katapultiert sich von Allmen zudem in den exklusiven Kreis der erfolgreichsten Ski-Olympioniken aller Zeiten.

In der ewigen Bestenliste liegen nur noch Kjetil Andre Aamodt und Janica Kostelic mit jeweils vier Goldenen vor ihm.

Erfolgreichste Olympioniken - Ski Alpin

Gold

Athlet

Zeitraum

4

Kjetil Andre Aamodt (NOR)

1992-2006

4

Janica Kostelic (CRO)

2002-2006

3

Franjo von Allmen (SUI)

2026

3

Toni Sailer (AUT)

1956

3

Jean-Claude Killy (FRA)

1968

3

Katja Seizinger (GER)

1994-98

3

Deborah Compagnoni (ITA)

1992-98

3

Vreni Schneider (SUI)

1988-94

3

Alberto Tomba (ITA)

1988-92

3

Maria Höfl-Riesch (GER)

2010-14

3

Matthias Mayer (AUT)

2014-2022

Drei Mal Gold bei den selben Spielen:

Athlet

Jahr

Goldene

Franjo von Allmen (SUI)

2026

Abfahrt, Super-G, Team

Toni Sailer (AUT)

1956

Abfahrt, RTL, Slalom

Jean-Claude Killy (FRA)

1968

Abfahrt, RTL, Slalom

Janica Kostelic (CRO)

2002

Kombi, Slalom, RTL

Ski Alpin Toni Sailer Jean Claude Killy Janica Kostelic Olympia 2026 Kjetil Andre Aamodt Franjo von Allmen Ski Alpin - Olympia 2026