Triple! So verewigt sich Von Allmen in der Olympia-Geschichte

Gold
Athlet
Zeitraum
4
Kjetil Andre Aamodt (NOR)
1992-2006
4
Janica Kostelic (CRO)
2002-2006
3
Franjo von Allmen (SUI)
2026
3
Toni Sailer (AUT)
1956
3
Jean-Claude Killy (FRA)
1968
3
Katja Seizinger (GER)
1994-98
3
Deborah Compagnoni (ITA)
1992-98
3
Vreni Schneider (SUI)
1988-94
3
Alberto Tomba (ITA)
1988-92
3
Maria Höfl-Riesch (GER)
2010-14
3
Matthias Mayer (AUT)
2014-2022
Drei Mal Gold bei den selben Spielen:
Athlet
Jahr
Goldene
Franjo von Allmen (SUI)
2026
Abfahrt, Super-G, Team
Toni Sailer (AUT)
1956
Abfahrt, RTL, Slalom
Jean-Claude Killy (FRA)
1968
Abfahrt, RTL, Slalom
Janica Kostelic (CRO)
2002
Kombi, Slalom, RTL