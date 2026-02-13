Jahr
Gold
Silber
Bronze
2022
Marco Odermatt (SUI)
Zan Kranjec (SLO)
Mathieu Faivre (FRA)
2018
Marcel Hirscher (AUT)
Henrik Kristoffersen (NOR)
Alexis Pinturault (FRA)
2014
Ted Ligety (USA)
Steve Missillier (FRA)
Alexis Pinturault (FRA)
2010
Carlo Janka (SUI)
Kjetil Jansrud (NOR)
Aksel Svindal (NOR)
2006
Benjamin Raich (AUT)
Joel Chenal (FRA)
Hermann Maier (AUT)
2002
Stephan Eberharter (AUT)
Bode Miller (USA)
Lasse Kjus (NOR)
1998
Hermann Maier (AUT)
Stephan Eberharter (AUT)
Michael von Grüningen (SUI)
1994
Markus Wasmeier (GER)
Urs Kälin (SUI)
Christian Mayer (AUT)
1992
Alberto Tomba (ITA)
Marc Giradelli (LUX)
Kjetil-Andre Aamodt (NOR)
1988
Alberto Tomba (ITA)
Hubert Strolz (AUT)
Pirmin Zurbriggen (SUI)
1984
Max Julen (SUI)
Jure Franko (JUG)
Andreas Wenzel (LIE)
1980
Ingemar Stenmark (SWE)
Andreas Wenzel (LIE)
Hans Enn (AUT)
1976
Heini Hemmi (SUI)
Ernst Good (SUI)
Ingemar Stenmark (SWE)
1972
Gustav Thöni (ITA)
Edmund Bruggmann (SUI)
Werner Mattle (SUI)
1968
Jean-Claude Killy (FRA)
Willy Favre (SUI)
Heinrich Messner (AUT)
1964
Francois Bonlieu (FRA)
Karl Schranz (AUT)
Josef Stiegler (AUT)
1960
Roger Staub (SUI)
Josef Stiegler (AUT)
Ernst Hinterseer (AUT)
1956
Toni Sailer (AUT)
Andreas Molterer (AUT)
Walter Schuster (AUT)
1952
Stein Eriksen (NOR)
Christian Pravda (AUT)
Toni Spiss (AUT)
NEWS
Riesentorlauf: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner
Wer holte olympisches Gold im Riesentorlauf? Von der Premiere 1952 bis heute: alle Olympiasieger und Medaillengewinner in der Übersicht!