NEWS

Riesentorlauf: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner

Wer holte olympisches Gold im Riesentorlauf? Von der Premiere 1952 bis heute: alle Olympiasieger und Medaillengewinner in der Übersicht!

Riesentorlauf: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jahr

Gold

Silber

Bronze

2022

Marco Odermatt (SUI)

Zan Kranjec (SLO)

Mathieu Faivre (FRA)

2018

Marcel Hirscher (AUT)

Henrik Kristoffersen (NOR)

Alexis Pinturault (FRA)

2014

Ted Ligety (USA)

Steve Missillier (FRA)

Alexis Pinturault (FRA)

2010

Carlo Janka (SUI)

Kjetil Jansrud (NOR)

Aksel Svindal (NOR)

2006

Benjamin Raich (AUT)

Joel Chenal (FRA)

Hermann Maier (AUT)

2002

Stephan Eberharter (AUT)

Bode Miller (USA)

Lasse Kjus (NOR)

1998

Hermann Maier (AUT)

Stephan Eberharter (AUT)

Michael von Grüningen (SUI)

1994

Markus Wasmeier (GER)

Urs Kälin (SUI)

Christian Mayer (AUT)

1992

Alberto Tomba (ITA)

Marc Giradelli (LUX)

Kjetil-Andre Aamodt (NOR)

1988

Alberto Tomba (ITA)

Hubert Strolz (AUT)

Pirmin Zurbriggen (SUI)

1984

Max Julen (SUI)

Jure Franko (JUG)

Andreas Wenzel (LIE)

1980

Ingemar Stenmark (SWE)

Andreas Wenzel (LIE)

Hans Enn (AUT)

1976

Heini Hemmi (SUI)

Ernst Good (SUI)

Ingemar Stenmark (SWE)

1972

Gustav Thöni (ITA)

Edmund Bruggmann (SUI)

Werner Mattle (SUI)

1968

Jean-Claude Killy (FRA)

Willy Favre (SUI)

Heinrich Messner (AUT)

1964

Francois Bonlieu (FRA)

Karl Schranz (AUT)

Josef Stiegler (AUT)

1960

Roger Staub (SUI)

Josef Stiegler (AUT)

Ernst Hinterseer (AUT)

1956

Toni Sailer (AUT)

Andreas Molterer (AUT)

Walter Schuster (AUT)

1952

Stein Eriksen (NOR)

Christian Pravda (AUT)

Toni Spiss (AUT)

Mehr zum Thema

Beierl hofft auf saubere Fahrt mit gebrochenem Fuß

Beierl hofft auf saubere Fahrt mit gebrochenem Fuß

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 48/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 48/116 Entscheidungen

Olympia
12
Nach zwölf Jahren: Wiener vertritt Österreich im Short Track

Nach zwölf Jahren: Wiener vertritt Österreich im Short Track

Olympia
Sieglos in 2026: Werder muss gegen Spitzenreiter Bayern ran

Sieglos in 2026: Werder muss gegen Spitzenreiter Bayern ran

Deutsche Bundesliga
Olympia LIVE: Janine Flock führt nach dem ersten Lauf

Olympia LIVE: Janine Flock führt nach dem ersten Lauf

Olympia
3
Medien: Ehemaliger Juve-Coach wird Cheftrainer von Kevin Danso

Medien: Ehemaliger Juve-Coach wird Cheftrainer von Kevin Danso

Premier League
Österreichische Biathleten in Antholz weit abgeschlagen

Österreichische Biathleten in Antholz weit abgeschlagen

Olympia
4

Kommentare