NEWS

Italiens Ski-Juwel schwer verletzt

Italiens 16-jähriges Ski-Talent Giada D’Antonio verletzt sich bei einem Trainingssturz schwer am rechten Knie. Ein Kreuzbandriss beendet ihre Saison und Heim-Olympia vorzeitig.

Italiens Ski-Juwel schwer verletzt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Italiens Nachwuchs-Skirennläuferin Giada d’Antonio hat bei einem Trainingssturz eine schwere Knieverletzung erlitten und fällt über längere Zeit aus.

Die 16-jährige D’Antonio, jüngstes Mitglied der italienischen Olympiamannschaft im alpinen Skisport, stürzte während einer Trainingsfahrt für den Riesentorlauf. Wie der italienische Skiverband FISI mitteilt, bestätigte eine MRT-Untersuchung einen Riss des Kreuzbandes im rechten Knie. Weitere Details zur Verletzung und ein konkreter OP-Termin sollen in den kommenden Tagen festgelegt werden.

D’Antonio gehört zu den größten Talenten im italienischen Skisport und bestritt im Dezember ohne Europacup-Erfahrung ihr Weltcup-Debüt. Im Riesenslalom der Team-Kombination schied sie aus, nach dem Trainingssturz kann sie den Olympia-Wettbewerb nicht fortsetzen.

Kommentare

