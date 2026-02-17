Ski Alpin bei Olympia 2026: Alle Olympiasieger und Medaillen

Die alpinen Bewerbe der Olympischen Winterspiele 2026 in Bormio und Cortina d’Ampezzo biegen auf die Zielgerade ein und haben bereits jetzt Sportgeschichte geschrieben.

Auf den anspruchsvollen Pisten "Stelvio“ und "Olimpia delle Tofane“ matcht sich die Weltelite um das begehrte Edelmetall.

Die großen Triumphe von Mailand & Cortina

Diese Spiele stehen ganz im Zeichen außergewöhnlicher Leistungen. Der Schweizer Franjo von Allmen krönt sich mit seinem Gold-Hattrick (Abfahrt, Super-G und Team-Kombination) zum unumstrittenen Ski-König dieser Spiele.

Bei den Damen sorgt Gastgeber Italien für Jubelstürme: Federica Brignone schreibt mit ihrem Doppel-Gold (Super-G und Riesenslalom) ein echtes Wintermärchen.

Österreichs Medaillen bei Olympia 2026

Auch das Team Austria darf glänzen: Neben dem historischen Gold-Erfolg von Ariane Rädler und Katharina Huber in der neuen Team-Kombination sorgen weitere Spitzenplatzierungen in den Speed- und Technikbewerben für rot-weiß-rote Jubelmomente.

Cornelia Hütter hat im letzten Abdruck "ihre" Olympia-Medaille. Auch Manuel Feller und Vincent Kriechmayr durften jubeln. Fabio Gstrein schnappte sich im Slalom Silber.

Alle Olympiasieger:innen und Medaillen: