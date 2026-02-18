Olympische Ski-Bilanz: Zwischen Gold-Kombi und Riesen-Pleite

Die größte alpine Überraschung war die Gold-Medaille von Ariane Rädler und Katharina Huber in der Team-Kombination. Beide noch ohne Weltcup-Sieg und nur als "Austria 2" in den Bewerb gestartet, lieferten sowohl Rädler in der Abfahrt als auch Huber im Slalom punktgenau ab. Teamwork makes the dream work. Das bewiesen auch die Männer in Person von Vincent Kriechmayr und Manuel Feller mit Silber.

Der silberne Ötzi

Über Silber jubeln durfte auch Fabio Gstrein. Damit war nach dem bisherigen Saisonverlauf nicht zu rechnen. Der Ötztaler, im vergangenen Winter noch Österreichs bester Slalom-Läufer, hatte bis unmittelbar vor den Olympischen Spielen enorm mit seiner Form zu kämpfen, scheiterte etwa in Adelboden an der Qualifikation für den 2. Durchgang. Ausgerechnet im Olympia-Slalom gelangen Gstrein zwei konstant schnelle und weitgehend fehlerfreie Läufe. Zweiter war er im Weltcup noch nie.