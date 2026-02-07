NEWS

Olympia LIVE: Alle Medaillen von Tag 1 im Überblick

Alle Medaillenentscheidungen vom 1. Wettkampftag in Milano Cortina im Überblick 🥇. Hier findest du laufend alle aktuellen Medaillengewinner!

Olympia LIVE: Alle Medaillen von Tag 1 im Überblick Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Auftakt der Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina! Heute geht es erstmals um Gold, Silber und Bronze.

Fünf Medaillenentscheidungen stehen auf dem Programm. Wir halten dich den ganzen Tag über auf dem Laufenden, welche Athletinnen und Athleten heute zuschlagen.

In der folgenden Übersicht listen wir alle Medaillengewinner des heutigen Wettkampftages laufend auf.

Alle Medaillenentscheidungen am 1. Olympia-Tag (7.2.)

Mehr zum Thema

Olympia, Tag 1: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia, Tag 1: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia
1
Rädler und Vonn im letzten Abfahrtstraining vorne dabei

Rädler und Vonn im letzten Abfahrtstraining vorne dabei

Olympia
Von Allmen strahlt: "Kann es noch nicht in Worte fassen"

Von Allmen strahlt: "Kann es noch nicht in Worte fassen"

Olympia
1
Cornelia Hütter: "Skifahrerin zu werden war nie der Plan"

Cornelia Hütter: "Skifahrerin zu werden war nie der Plan"

Olympia
Irrer Ritt! Von Allmen holt sich Abfahrts-Gold

Irrer Ritt! Von Allmen holt sich Abfahrts-Gold

Olympia
11
Olympia LIVE: Das zweite Abfahrtstraining der Frauen

Olympia LIVE: Das zweite Abfahrtstraining der Frauen

Olympia
Olympia LIVE: Abfahrts-Showdown auf der Stelvio

Olympia LIVE: Abfahrts-Showdown auf der Stelvio

Olympia
16

Kommentare

Olympische Winterspiele Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026 Skispringen - Olympia 2026 Snowboard - Olympia 2026 Langlauf - Olympia 2026