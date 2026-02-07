Olympia LIVE: Alle Medaillen von Tag 1 im Überblick

Auftakt der Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina! Heute geht es erstmals um Gold, Silber und Bronze.

Fünf Medaillenentscheidungen stehen auf dem Programm. Wir halten dich den ganzen Tag über auf dem Laufenden, welche Athletinnen und Athleten heute zuschlagen.

In der folgenden Übersicht listen wir alle Medaillengewinner des heutigen Wettkampftages laufend auf.

Alle Medaillenentscheidungen am 1. Olympia-Tag (7.2.)