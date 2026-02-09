Olympia, Dienstag 10.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Tag vier bei den Olympischen Winterspielen 2026! Nach den letzten beiden erfolgreichen Tagen bieten sich dem Olympic Team Austria auch am Dienstag einige Möglichkeiten, die Bilanz im Medaillenspiegel weiter aufzuputzen.

Der Olympia-Tag im Live-Ticker >>>

Ganze zehn Medaillenentscheidungen erwarten uns am vierten Wettkampftag, davon mindestens vier mit österreichischer Beteiligung.

Um die Teilnahme am Finale kämpfen am Vormittag im Skilanglauf-Sprint der Frauen (09:15 Uhr) Magdalena Scherz und Heidi Bucher sowie bei den Männern (09:57 Uhr) Benjamin Moser und Michael Föttinger um den Finaleinzug. Um 11:45 Uhr folgen die Medaillenentscheidungen.

Um 10:30 Uhr geht es für die rot-weiß-roten Abfahrerinnen im ersten Teil der Teamkombination darum, ihren Slalom-Kolleginnen eine gute Ausgangslage für die Entscheidung zu verschaffen.

Um 13:30 Uhr sind die Biathlon-Männer im 20 km Einzel im Einsatz, ehe es um 14 Uhr für die alpinen Frauen im Slalom der Teamkombination um Edelmetall geht. Währenddessen kämpfen Avital Carroll und Katharina Ramsauer im Skifreestyle Moguls (Buckelpiste) um die Teilnahme am Finale.

Auch am Abend bleibt es aus österreichischer Sicht spannend: Um 17:00 (Lauf 3) beziehungsweise 18:40 Uhr geht es für die Rennrodlerinnen um Gold, Silber und Bronze. Den Abschluss aus heimischer Sicht machen die Skispringer/innen im Mixed-Team-Bewerb ab 18:45 Uhr.

Olympia - Zeitplan >>>

Olympia - Ergebnisse >>>

Die Einsätze der Österreicher am Dienstag, 10. Februar 2026:

Skilanglauf:

09:15 Uhr: Frauen Sprint Qualifikation - Magdalena Scherz, Heidi Bucher

09:57 Uhr: Männer Sprint Qualifikation - Benjamin Moser, Michael Föttinger

Ski Alpin:

10:30/14:00 Uhr: Frauen Teamkombination (Abfahrt und Slalom) - Cornelia Hütter/Katharina Truppe, Ariane Rädler/Katharina Huber, Nina Ortlieb/Katharina Gallhuber, Mirjam Puchner/Lisa Hörhager

Biathlon:

13:30 Uhr: Männer 20 km Einzel - Dominic Unterweger, Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer

Ski Freestyle:

14:15 Uhr: Frauen Moguls Qualifikation - Avital Carroll, Katharina Ramsauer

Rennrodeln:

17:00/18:40 Uhr: Frauen Einsitzer, 3. und 4. Lauf - Lisa Schulte, Hannah Prock, Dorothea Schwarz

Skispringen:

18:45/20:00 Uhr: Mixed Team - Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Stephan Embacher, Jan Hörl