Olympia 2026: Der Medaillenspiegel nach Tag 3

Ein ereignisreicher 3. Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist zu Ende. In 5 Bewerben sind heute die nächsten Entscheidungen dieser Spiele gefallen.

Highlight des Tages: In der alpinen Team-Kombination konnten sich Vincent Kriechmayr und Manuel Feller die Silbermedaille sichern. Gold ging an das Schweizer Duo Franjo von Allmen und Tanguy Nef. Marco Odermatt holte mit Loic Meillard ex aequo mit Kriechmayr/Feller Silber.

Hier ist der aktuelle Blick auf den Medaillenspiegel nach dem heutigen Tag.

Medaillenspiegel Olympia 2026 - so steht es nach dem 3. Tag: