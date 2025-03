Ortner sichert sich Einzel-Startplatz im Duell gegen Hayböck

Der Kärntner Maximilian Ortner hat sich dank seiner Trainingsleistungen im Duell gegen Michael Hayböck den vierten und letzten ÖSV-Startplatz für den Skisprung-Großschanzenbewerb am Samstag gesichert.

Wie der ÖSV der APA bestätigte, kommt Hayböck bei der Nordischen WM in Trondheim wohl nicht mehr zum Zug. Sollte nach dem Teambewerb am Donnerstag niemand aus dem ÖSV-Quartett kurzfristig ausfallen, wird Hayböck am Freitag ohne Einsatz von seinem letzten Großereignis abreisen.

In den drei Trainingssprüngen auf der Großschanze am Dienstag war der seit Mittwoch 34-Jährige nicht über die Plätze 22, 18 und 21 hinausgekommen. Der 22-jährige Ortner, der sich bei seinem WM-Debüt auch auf der Normalschanze gegen seinen Teamkollegen durchgesetzt hatte, belegte in den Trainings indes die Ränge zwölf, zehn und elf.

Hayböck wird nach der Saison seine Karriere beenden und sich voll seinem nun vier Monate alten Sohn Niklas widmen. Bei Weltmeisterschaften holte Hayböck insgesamt sechs Medaillen in Teambewerben, jeweils drei in Silber und Bronze.