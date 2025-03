Bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft 2025 in Trondheim steht am Donnerstag der Teambewerb der Skispringer auf der Großschanze auf dem Programm. Start des 1. Durchgangs ist um 17:05 Uhr geplant - im LIVE-Ticker >>>

Für Österreich ist das Quartett Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner, Stefan Kraft und Jan Hörl am Start. Die ÖSV-Adler gehen als Topfavorit in den Bewerb und kämpfen um die erste Goldmedaille für Österreich in Trondheim.

Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM 2025 >>>

Das Teamspringen im LIVE-Ticker:

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen