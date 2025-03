Nordische Ski-WM 2025: Endstand im Medaillenspiegel

In Trondheim findet von 26. Februar bis 9. März die 55. Nordische Ski-Weltmeisterschaft statt.

25 Medaillenentscheidungen im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination stehen auf dem Programm. Die meisten Entscheidungen gibt es im Langlauf mit 12, im Skispringen sind es sieben und in der Nordischen Kombination sechs.

Platz eins im Medaillenspiegel geht mit insgesamt 30 Medaillen, davon 13 in Gold, an Gastgeber Norweger. Österreich beendet die WM mit acht Medaillen (je vier in Silber und Bronze) auf Rang sechs.

Endstand im Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM 2025:

