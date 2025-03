Schwedens Langläuferinnen haben bei der Nordischen WM in Trondheim auch die Staffel für sich entschieden.

Im Zielsprint um Gold setzt sich am Freitag vor einmal mehr eindrucksvoller Kulisse Jonna Sundling knapp vor Kristin Austgulen Fosnaes durch. Bronze geht deutlich zurück an Deutschland. Österreich war nicht am Start.

Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM 2025 >>>

Die Schwedinnen gewinnen damit auch das fünfte Frauen-Rennen der Titelkämpfe, Sundling und Ebba Andersson erobern dabei ihr jeweils drittes Gold.

Die Gastgeberinnen mit Therese Johaug müssen hingegen weiter auf einen Sieg warten, mit dem 50-km-Rennen am Sonntag haben sie noch eine letzte Chance.

Nordische Ski-WM: Diese Ex-Athleten sind heute Trainer