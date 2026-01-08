NEWS

Vor Olympia: WM-Medaillengewinner gibt Rücktritt bekannt

Letztes Jahr gewann der Norweger noch Team-Bronze, nun gibt er überraschend seinen Rücktritt bekannt.

Vor Olympia: WM-Medaillengewinner gibt Rücktritt bekannt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Einen Monat vor Olympia gibt der norwegische Kombinierer Simen Tiller überraschend seinen Rücktritt bekannt. Das berichtet die "Tiroler Tageszeitung".

Der große Durchbruch blieb dem 30-Jährigen verwehrt. In diesem Weltcup-Winter war er noch dreimal am Start, verpasste die Punkte aber immer.

Sein größter Erfolg ist Team-Bronze bei der Heimweltmeisterschaft in Trondheim im vergangenen Jahr.

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

#18 - Fabian Rießle (Deutschland) - 9 Weltcupsiege
#18 - Fred Borre Lundberg (Norwegen) - 9 Weltcupsiege

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Vor EM: Flock beklagt nach Crash Unwohlsein

Vor EM: Flock beklagt nach Crash Unwohlsein

Bob
Ehemaliges Ski-Ass schwebte nach Geburt in Lebensgefahr

Ehemaliges Ski-Ass schwebte nach Geburt in Lebensgefahr

Ski Alpin
Eishockey an der Skisprungschanze? Outdoor-Event geplant

Eishockey an der Skisprungschanze? Outdoor-Event geplant

ICE Hockey League
Ratkov bereits in Rom: Transfer vor Abschluss

Ratkov bereits in Rom: Transfer vor Abschluss

Bundesliga
6
Nach Bergisel-Kritik: Granerud entschuldigt sich

Nach Bergisel-Kritik: Granerud entschuldigt sich

Skispringen
Altach: Kommt der Ingolitsch-Nachfolger aus den eigenen Reihen?

Altach: Kommt der Ingolitsch-Nachfolger aus den eigenen Reihen?

Bundesliga
Er soll das Trainerteam bei Rapid komplettieren

Er soll das Trainerteam bei Rapid komplettieren

Bundesliga
5
Kommentare

Kommentare

Nordische Kombination Norwegen