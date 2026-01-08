NEWS
Vor Olympia: WM-Medaillengewinner gibt Rücktritt bekannt
Letztes Jahr gewann der Norweger noch Team-Bronze, nun gibt er überraschend seinen Rücktritt bekannt.
Einen Monat vor Olympia gibt der norwegische Kombinierer Simen Tiller überraschend seinen Rücktritt bekannt. Das berichtet die "Tiroler Tageszeitung".
Der große Durchbruch blieb dem 30-Jährigen verwehrt. In diesem Weltcup-Winter war er noch dreimal am Start, verpasste die Punkte aber immer.
Sein größter Erfolg ist Team-Bronze bei der Heimweltmeisterschaft in Trondheim im vergangenen Jahr.