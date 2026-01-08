Vor Olympia: WM-Medaillengewinner gibt Rücktritt bekannt

Einen Monat vor Olympia gibt der norwegische Kombinierer Simen Tiller überraschend seinen Rücktritt bekannt. Das berichtet die "Tiroler Tageszeitung".

Der große Durchbruch blieb dem 30-Jährigen verwehrt. In diesem Weltcup-Winter war er noch dreimal am Start, verpasste die Punkte aber immer.

Sein größter Erfolg ist Team-Bronze bei der Heimweltmeisterschaft in Trondheim im vergangenen Jahr.