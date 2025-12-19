NEWS

Biathlon-Weltcup: ÖSV-Duo muss krankheitsbedingt passen

Die verbleibenden Bewerbe in Le Grand-Bornand finden ohne die beiden heimischen Biathlon-Asse statt.

Das österreichische Biathlonteam hat beim Weltcup in Le Grand-Bornand zwei gesundheitsbedingte Ausfälle zu verzeichnen. Anna Gandler und David Komatz sind kurzfristig erkrankt.

Schon direkt nach dem Sprintrennen am Donnerstag fühlte sich Anna Gandler unwohl. Sie ist über Nacht krank geworden und wird damit in Frankreich kein weiteres Rennen mehr bestreiten.

Auch David Komatz ist gesundheitlich angeschlagen. Der Steirer, der am Freitag sein erstes Rennen in Frankreich in Angriff genommen hätte, fällt ebenfalls für den Rest des Wochenendes aus.

