ÖSV-Kombinierer feiern Doppelsieg beim Triple-Auftakt in Seefeld

Österreichs Kombinierer präsentieren sich kurz vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo in Topform.

Am ersten Tag des Nordic Combined Triples in Seefeld gewinnt Johannes Lamparter hauchzart vor seinem Teamkollegen Stefan Rettenegger. Dritter wird Andreas Skoglund aus Norwegen.

Das ÖSV-Duo präsentiert sich vor allem auf der Schanze von ihrer besten Seite. Mit Sprüngen auf jeweils 105 Meter verbessern sich Lampartner und Rettenegger, die nach dem Massenstart auf den Rängen fünf und sechs lagen, auf die obersten Stockerlplätze.

Lamparter rückt Gottwald näher

FÜr Österreich ist es der zweite Doppelsieg in dieser Saison nach Trondheim, dort siegte Lamparter vor Franz-Josef Rehrl.

Der Gesamtweltcup-Führende Lamparter feiert überhaupt schon seinen fünften Saisonsieg im zwölften Rennen. Er hält nun bei 22 Erfolgen im Weltcup und damit nur mehr einen weniger als Österreichs Rekordhalter Felix Gottwald.

Gruber wird Zehnte

Bei den Frauen gibt es für die Österreicherinnen wenig zu holen.

Katharina Gruber landet als beste ÖSV-Athletin auf Rang zehn. Claudia Purker (16.) und Annalena Slamik (29.) landen weiter hinten. Lisa Hirner war aufgrund eines Infekts nicht am Start, sie fällt für das gesamte Wochenende aus.

Der Sieg geht an die US-Amerikanerin Alexa Brabec. Ema Volavsek (Slowenien) und Ida Marie Hagen (Norwegen) komplettieren das Stockerl.

Am Samstag geht das Triple mit dem Compact-Bewerb weiter, am Sonntag folgt der klassische Gundersen.