Obermeyr-Ersatz: Seidl gibt Weltcup-Rückkehr nach Dopingsperre

Weil Fabio Obermeyr für den Saison-Auftakt der Nordischen Kombinierer passen muss, kehrt ein ÖSV-Teamkollege auf die Weltcup-Bühne zurück.

Obermeyr-Ersatz: Seidl gibt Weltcup-Rückkehr nach Dopingsperre Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Der Nordische Kombinierer Fabio Obermeyr hat sich einer Blinddarmoperation unterziehen müssen. Der Steirer verpasst deshalb den Weltcup-Auftakt Ende des Monats in Ruka.

An seiner Stelle rückt laut ÖSV-Angaben vom Donnerstag Mario Seidl in das achtköpfige Aufgebot nach.

Comeback nach Dopingsperre

Für Seidl ist es der erste Weltcup-Einsatz seit Anfang März 2024.

Der Salzburger wurde im Mai wegen Blutdopings rückwirkend für den Zeitraum von 28. November 2019 bis 27. November 2023 gesperrt.

Obermeyr sollte nach Einschätzung von Teamarzt Philipp Wagner in zwei Wochen wieder ins Training einsteigen können.

